《星期三》第2季上半部看不到女神卡卡　出場時間曝同時發表新歌與MV

如果你已經一口氣追完影集《星期三》（Wednesday）第2季的前半部，應該會有點納悶，說好的女神卡卡（Lady Gaga）呢？不是會出場客串嗎？現在答案揭曉，她的戲份會在9月上架的後半部出場，同時也會發表新歌與MV。

這首全新的歌曲〈Death Dance〉，會跟影集後半部上架的時間，一起推出，同時也有官方MV發表。據悉她是趁4月造訪墨西哥舉辦演唱會的空檔，由《星期三》導演提姆波頓（Tim Burton）所拍攝的MV。當時有人發現，他們出現在墨西哥城南部的索奇米爾科（Xochimilco），當地十分知名的「娃娃島」（Island of the Doll），據說那裡鬧鬼，而且樹上懸掛著數以百計的娃娃玩偶。聽起來就十分吻合《星期三》的調調。

在之前的宣傳活動中，女神卡卡出現在5月Netflix的年度粉絲大會Tudum，重現了Tik Tok瘋傳的星期三舞蹈搭配歌曲〈Bloody Mary〉，也跟女主角珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）同台。

在影集《星期三》的倫敦首映活動上，提姆波頓談到女神卡卡，表示她是多才多藝的藝術家，能夠一起合作拍戲，「是非常激勵人心的事。」至於未來是否會再合作，他回答：「不，我不能說，但我希望如此。」

