《母胎單身》10位嘉賓IG終於公開　女嘉賓私下出遊大合照獨缺她

Netflix戀愛實境秀《母胎單身戀愛大作戰（모태솔로지만 연애는 하고 싶어）》堪稱近期綜藝黑馬，即使播出最終大結局，全網的討論熱度依舊居高不下，不過12位無戀愛經驗的男、女出演者由於是「徵選選出的真素人」，個人IG一直處於未公開或是找不到的狀態，終於在近日一一接連公開啦！

男嘉賓IG疑似全員公開

「單純宅男」粉絲數奪冠

網友依照交叉比對，找出載尹、賢圭、勝理以及承燦的個人IG帳號分別為：＠ojae_fx、@xxvikhynk、＠sunni.bs、＠ssngchan_917，其中以不善交集的動漫宅形象出演的「載尹」，在節目中不僅成長許多，可愛又單純的個性，觀眾好感度直線上升，榮登男嘉賓中最高追蹤數的人氣王（笑），下車後根據製作團隊證實：「交往年上女友成功脫單」，完全是本次出演的人生勝利組。

▲疑似是相昊及廷穆的私人IG帳號。（圖／翻攝自IG）

而＠sh_kyle2025、＠hajeongmok47則疑似是相昊以及廷穆的私人帳號，只是還是尚未上傳任何貼文，讓大批網友們瘋狂敲碗許願：「相昊YouTube吃播網紅出道」、「也可以當美食Foodie。」

4位女嘉賓IG也解鎖

「私下出遊大合照」獨缺她

女嘉賓目前只有汝明、志軟、李陶以及珉鴻4位的個人IG被找到，分別是@your_myoung、@jiyeonpvrk、@yidoforyou、＠mini_hongg，私下真實模樣全公開，其中因為最終選擇引發熱議的「志軟」更上傳一則最新貼文吐露出演心得，她寫著：「因為看到我不成熟、搖擺不定的模樣，而感到不舒服的觀眾們，如果能寬容我的不足，我會真心感謝大家。」

▲女嘉賓私下聚會照。（圖／IG@jiyeonpvrk）

同時上傳一組與其他女嘉賓私下的聚會照，可以看到汝明、志軟、珉鴻、美志、志受5人不但一起聚餐，還拍了不少人生四格拍貼照，沒有因為節目結束卻感情不散，不過觀眾卻發現照片中獨缺節目中的情敵「李陶」，頓時猜測傳聞不斷，不過也有網友緩頰表示：「可能是因為李陶太忙或身體不好缺席」，總之大家快追蹤起來。

