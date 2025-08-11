孔劉更新近況IG照片吸眼球　今昔對比帥度不減網喊「到底吃了什麼」

文／妞新聞

近日韓劇男神孔劉在Instagram發布一組照片，沒有文字說明，只見他身穿黑色休閒衣搭短褲，穿搭彷彿大學時期會看到的人氣學長，年輕又有活力，讓人感到不可思議的還有那不老的顏值與非凡的氣質，徹底引爆留言區。網友直喊：「這長相有合理嗎？」瞬間引起網友討論！

顏值爆擊，不用文字就能說明一切

▲孔劉。（圖／IG@gongyoo_official）

明明IG一句話都沒寫，白色上衣搭配卡其色長褲，簡單樸素不過度的穿搭，完全就是新好男人的標配，看看書喝個水，不看鏡頭的自然模樣也能讓人心醉。運動風簡直像大學時期，運動場會被女生遞水的人氣學長（真的好心動）有人還幽默寫道：「我死了！誰能活著走出這組照片？」

今昔對比：零差異，甚至更年輕

▲孔劉今昔對比。（圖／Netflix、IG@gongyoo_official）

韓劇男神孔劉從2007年《咖啡王子1號店》青澀的模樣、2016年《鬼怪》成熟穩重的大叔，再到現在2025年，已經46歲的他卻變得越來越年輕！網友一致認為：「沒有最帥、只有更帥～」，但也有不少網友驚訝表示：「這顏值不是保養，是魔法了」。

孔劉、宋慧喬主演Netflix新劇《慢慢地，強烈地》

▲孔劉將與宋慧喬攜手主演新劇《慢慢地，強烈地》。（圖／Netflix、IG@kyo1122）

繼上一次孔劉跟Netflix合作的《一箱情緣》後，這次將與宋慧喬攜手主演新劇《慢慢地，強烈地》，也是兩人首次合作，目前拍攝正如火如荼進行中。該劇由《我們的藍調時光》、《沒關係，是愛情啊》的金牌編劇盧熙京操刀，導演則是早年曾與孔劉合作《咖啡王子1號店》的李允貞。劇集背景設定在1960～70年代的韓國演藝圈發展史，演員卡司還包含李荷妮、金雪炫、車勝元等人，整體被認為是韓劇史上高成本製作，製作費破750億韓元、22集長篇，僅次《魷魚遊戲2》（完全期待）準備好迎接熟男魅力＆女神氣場的雙重暴擊了嗎？



