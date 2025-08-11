魏嘉瑩開唱一半...「雨神」男星突現身吐1句「緊急被請下台」！

▲ 小魏魏嘉瑩音樂會邀請韋禮安當嘉賓。（圖／相映音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

「小魏」魏嘉瑩昨（11日）於信義區DREAM PLAZA舉辦「有你就配快樂 夏日音樂會」，小魏壓軸登場，更驚喜請到金曲歌王韋禮安擔任嘉賓，小魏坦言太過期待導致前一晚興奮失眠，小魏獻唱十七首歌並開放點歌，類演唱會規格讓樂迷直呼過癮。

▲▼ 小魏魏嘉瑩和韋禮安在台上互鬥嘴。（圖／相映音樂提供）



小魏以「天王級嘉賓」介紹韋禮安登台，樂迷尖叫聲不斷，素有「雨神」稱號的韋禮安幽默詢問小魏開唱後是否下雨，小魏笑回：「還沒有。」他則打趣自信預言：「接下來也不會有。」果然老天賞臉直到最後一曲才飄雨，兩人談起出道年份，韋禮安15年，而小魏今年是出道第7年，韋禮安回：「等你也變成像我這樣的老屁股的時候，一上台就會張口就來。」小魏恍然大悟。

韋禮安接著又說：「我幫我們想了一個組合名稱，你有沒有看到台下都拿出手機幫我們拍照錄影？」小魏：「有。」韋禮安：「因為我們是『韋魏就照』（圍魏就趙）！」瞬間Get到韋禮安冷笑話功力的小魏馬上作勢道謝要請他下台：「謝謝韋禮安。」兩人逗趣的一搭一唱讓台下笑翻天。

隨即小魏表示：「知道你要來，我真的很嗨，然後昨天晚上就睡不著，現在看到你真的在這裡，有點感動，我先不能講話，太激動了，我們先唱歌。」韋禮安馬上又回：「謝謝小魏，但我昨天睡得蠻好的啊。」讓小魏忍不住噴笑，韋禮安又怕風雨欲來，兩人趕緊先合唱了〈我不配快樂〉，接連又合唱了韋禮安的暢銷金曲〈女孩〉，台下樂迷都陶醉其中。「有你就配快樂 夏日音樂會」8月底前將前進高雄、台南及台中。

