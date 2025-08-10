YTR賤葆代篠崎泫探監Toyz　「只見10分鐘」入獄1年近況曝

記者王靖淳／綜合報導

網紅Toyz因販售大麻菸彈，被判刑4年2個月，已在去年5月16日入監服刑，好友賤葆最近拍片分享自己去台中監獄探視對方，透露此行原本應是由Toyz的女友篠崎泫前往，但臨時由他替換，並在影片最後曝光Toyz的近況，要粉絲們不用擔心。

▲▼賤葆代篠崎泫去探監Toyz。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

影片中，賤葆透露自己特別準備了三本書，包含《漩渦》和《章魚嗶的原罪》作為探視Toyz的禮物，同時也幽默表示，雖然不確定身材較嬌小的Toyz是否會打籃球，但還是替對方準備了《灌籃高手》漫畫作為消遣讀物。至於探監過程，賤葆先登記探監資訊抽號碼牌，從當天下午2點44分開始等待，直到下午4點半才完成整個探視程序，前後耗時大約2小時，但他透露實際會面時間只有短短十分鐘。

▲▼賤葆透露Toyz的狀態不錯。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

為了讓Toyz的粉絲們放心，賤葆特別在影片最後上分享探視對方的心得，並表示「不用擔心他，他狀況挺好的」。他提到，Toyz在獄中並未表現出鬱悶的情緒，反而總是掛著笑容，整體精神狀態良好，「沒有鬱悶啦，都是笑的，看起來神清氣爽。」影片內容曝光後不久，立刻掀起網友留言討論。