ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

林逸欣「富養長大」影片感動萬人
星巴克推「大杯以上買一送一」
麋先生以諾女兒誕生！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林逸欣 魏如萱 吳淡如 石頭 賈伯斯 趙露思 Shoo 基努

YTR賤葆代篠崎泫探監Toyz　「只見10分鐘」入獄1年近況曝

記者王靖淳／綜合報導

網紅Toyz因販售大麻菸彈，被判刑4年2個月，已在去年5月16日入監服刑，好友賤葆最近拍片分享自己去台中監獄探視對方，透露此行原本應是由Toyz的女友篠崎泫前往，但臨時由他替換，並在影片最後曝光Toyz的近況，要粉絲們不用擔心。

▲▼賤葆探監Toyz。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

▲▼賤葆代篠崎泫去探監Toyz。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

▲▼賤葆探監Toyz。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中，賤葆透露自己特別準備了三本書，包含《漩渦》和《章魚嗶的原罪》作為探視Toyz的禮物，同時也幽默表示，雖然不確定身材較嬌小的Toyz是否會打籃球，但還是替對方準備了《灌籃高手》漫畫作為消遣讀物。至於探監過程，賤葆先登記探監資訊抽號碼牌，從當天下午2點44分開始等待，直到下午4點半才完成整個探視程序，前後耗時大約2小時，但他透露實際會面時間只有短短十分鐘。

▲▼賤葆探監Toyz。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

▲▼賤葆透露Toyz的狀態不錯。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

▲▼賤葆探監Toyz。（圖／翻攝自YouTube／J-Bao賤葆）

為了讓Toyz的粉絲們放心，賤葆特別在影片最後上分享探視對方的心得，並表示「不用擔心他，他狀況挺好的」。他提到，Toyz在獄中並未表現出鬱悶的情緒，反而總是掛著笑容，整體精神狀態良好，「沒有鬱悶啦，都是笑的，看起來神清氣爽。」影片內容曝光後不久，立刻掀起網友留言討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Toyz篠崎泫網紅賤葆

推薦閱讀

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

8/9 21:11

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影　閨蜜曝兩人婚姻現況

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影　閨蜜曝兩人婚姻現況

14小時前

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈：有一天若缺席，請大家原諒我　

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈：有一天若缺席，請大家原諒我　

23小時前

瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！反遭戳痛處落淚　姊妹廝殺全被拍

瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！反遭戳痛處落淚　姊妹廝殺全被拍

7小時前

考上台大醫學系「打工費45K只夠付一學期」！　吳淡如豪爽幫付當乾媽

考上台大醫學系「打工費45K只夠付一學期」！　吳淡如豪爽幫付當乾媽

8/9 15:27

小S兩女兒「火辣同框」重現大小S！驚人顏值激似混血兒　美到登熱搜

小S兩女兒「火辣同框」重現大小S！驚人顏值激似混血兒　美到登熱搜

11小時前

小21歲男友Ian神隱　魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」男方身分曝

小21歲男友Ian神隱　魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」男方身分曝

22小時前

女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公道

8/9 14:34

《全明星》男星宣布離開台灣！　攜愛妻從零開始「思考2天果斷衝了」

《全明星》男星宣布離開台灣！　攜愛妻從零開始「思考2天果斷衝了」

8小時前

蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救　急做支架保命

蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救　急做支架保命

6小時前

也買到LV臭臭包！「飄出腐爛海鮮味」購物專家崩潰申訴　結局逆轉讚爆

也買到LV臭臭包！「飄出腐爛海鮮味」購物專家崩潰申訴　結局逆轉讚爆

9小時前

蕭亞軒暴瘦見骨！「大腿比手臂還細」　粉絲心疼：連骨頭都看得見

蕭亞軒暴瘦見骨！「大腿比手臂還細」　粉絲心疼：連骨頭都看得見

10小時前

熱門影音

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜
趙露思哽咽認「半退演藝圈」！　直播幫經紀人求工作

趙露思哽咽認「半退演藝圈」！　直播幫經紀人求工作
好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
陳零九過夜「吳宗憲女兒」認「不排除任何可能」

陳零九過夜「吳宗憲女兒」認「不排除任何可能」
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優

是元介床戲口誤有「性愛指導」　黃鐙輝《角頭》戰20名全裸女優
吳宗憲62歲健檢0毛病　喊：再生一個！

吳宗憲62歲健檢0毛病　喊：再生一個！
C位始祖！少女時代潤娥曝C位標準

C位始祖！少女時代潤娥曝C位標準
林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

A-Lin.彭佳慧《歌手》合作「設備出包」　排名慘墊底...她落淚「自責沒幫上忙」

A-Lin.彭佳慧《歌手》合作「設備出包」　排名慘墊底...她落淚「自責沒幫上忙」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

五迷為女友點〈你是唯一〉阿信虧「有點危險」　冠佑女兒現身「短裙突變長」：有人在搞鬼！

五迷為女友點〈你是唯一〉阿信虧「有點危險」　冠佑女兒現身「短裙突變長」：有人在搞鬼！

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

朱孝天自曝「早就刪賈玲微信」　加好友後沒聊天：他不需要我

朱孝天自曝「早就刪賈玲微信」　加好友後沒聊天：他不需要我

楊晨熙宣布懷孕：真的受精了！　嫁建商老公..前任大飛發聲祝福

楊晨熙宣布懷孕：真的受精了！　嫁建商老公..前任大飛發聲祝福

吳宗憲曝沈玉琳錄影「臉色蠟黃」　62歲健檢0毛病..喊：再生一個！

吳宗憲曝沈玉琳錄影「臉色蠟黃」　62歲健檢0毛病..喊：再生一個！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

浩子休息養身「阿翔也有隱疾」　曾智希積極備孕「突長皮蛇」：我才35歲！

看更多

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前2

鍾麗緹直播接電話「女兒需動緊急手術」 臉色驟變惹擔憂！　

14分鐘前22

中信啦啦隊女神啾啾脫了！　「解放比基尼」超兇上圍全看光

16分鐘前2

五月天石頭震撼告白「請大家原諒我」　阿信發聲了：我們不是機器

1小時前2

肯爺爆陷入財務危機！「速賣2房產」救急　外媒點出原因

1小時前49

YTR賤葆代篠崎泫探監Toyz　「只見10分鐘」入獄1年近況曝

1小時前4

張信哲霸氣斥資千萬！　橫跨4大城市「揪出全球共犯」吐心聲

1小時前310

直擊／宣美短裙辣爆台中！大雨裡性感趴地熱舞　磨破膝蓋當場噴血

2小時前14

當萬人面...蘇打綠家凱一句話「渣男行徑遭青峰踢爆」！　全場笑翻

2小時前820

美魔女胡文英「穿比基尼運動」挨轟：別出來嚇人！　直球反擊了

2小時前24

《侏羅紀世界：重生》秒上OTT平台！史嘉蕾喬韓森「泰國遇土石流」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 林逸欣「富養長大」影片感動萬人
    8/9 21:118222
  2. 粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影
    14小時前1024
  3. 五月天石頭演唱會上突拋震撼彈
    23小時前3012
  4. 瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！當場遭戳痛處落淚　
    7小時前3812
  5. 考上台大醫學系沒錢付學費！吳淡如豪爽掏腰包
    8/9 15:27343
  6. 小S兩女兒「火辣同框」重現大小S！美到登熱搜
    11小時前5634
  7. 魏如萱「突PO小10歲長髮帥哥照」身分曝
    22小時前1812
  8. 女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」
    8/9 14:343814
  9. 《全明星》男星宣布離開台灣
    8小時前62
  10. 蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救
    6小時前1617
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合