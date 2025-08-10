當萬人面...蘇打綠家凱一句話「渣男行徑遭青峰踢爆」！　全場笑翻

記者蔡琛儀／高雄報導

天團蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會於今（10日）晚間在高雄巨蛋唱響真正的最終章，為這段橫跨三洲、歷經二十站共35場、長達近一年半的旅程劃下盛大句點。昨天吉他手家凱點歌迷時，不小心把對方穿的衣服顏色講錯，被虧有色盲，他無奈說：「我也很失落啊！」立刻被青峰嗆：「這就是標準渣男說法！」兩人一來一往的鬥嘴讓全場歌迷都笑翻。

▲ 蘇打綠高雄開唱。（圖／緒風提供）

開場時，團長阿福先感性地向台上的每位團員致謝，回顧歷時一年半的巡演，從四季專輯復刻到巡演新歌，累積發行近120首歌曲，走過20站城市、35 場演出，「我們心情是終於結束巡演了，但還是想謝謝團員，很多人說蘇打綠佔據我清春一大部分，但經過復刻，蘇打綠已經是我人生最重要的一部分。」

他還加碼公開連團員都不知道的秘密，原來當年與老婆的第一次約會，就是在海洋音樂季的蘇打綠演唱會，當時兩人還沒交往，他還要老婆自己搭車來看，被青峰虧：「所以你利用我們？」

▲ 蘇打綠演唱會今晚在高雄劃下句點。（圖／緒風提供）

接著，阿福感謝每一場觀眾都全程配合收起手機、不拍照、不錄音錄影，沉浸在演出氛圍，此時家凱似乎有話想說，但因音量較小聽不太清楚他說什麼，青峰又不忍：「你要講話聲音就大一點啊，一直聽到嗡嗡嗡嗡的聲音很煩欸，阿福現在難得沒有詞不達意你還打斷他！」再次讓萬人笑翻。