ZICO在台中濕透了！萬名觀眾反應太神　他驚呆：翻譯可以先不翻嗎？

「K-POP Masterz 2025 In Taiwan」10日在台中的台灣體育運動大學盛大展開，「金曲製造機」ZICO接力登場，成為場上第二位演出的歌手，前兩首歌就帶來〈Tough Cookie〉、〈Artist〉，現場雖下起大雨，但他霸氣喊著：「在唱第一首歌之前就開始下雨了，但管他下不下雨，反正我本來就想讓你們全濕掉！」接著唱夯曲〈SPOT!〉氣氛超嗨。

▲▼ZICO霸氣喊「我要讓你們濕掉」。（圖／讀者提供）



ZICO穿著白色造型背心上台，高喊一聲「大家好，我是ZICO」，熱唱超嗨曲目，全場宛如大型夜店般，他切換語言用中文打招呼「我是誰呀？」萬人回應「ZICO」，他則大喊著「從現在開始，全世界最熱情最火熱的地方是哪？」帶動所有觀眾喊著「台中」，全場氣氛熱烈。

▲ZICO台中唱拼盤演唱會，現場超熱情。（圖／讀者提供）



現場雖下著雨，但ZICO霸氣表示「管他下不下雨，反正我本來就想讓你們全濕掉！」他以一人之姿氣勢稱霸舞台，不時用中文「太棒了」、「讚啊」、「、準備好了嗎」炒熱氣氛，而他也發現觀眾反應熱烈，還請翻譯暫時別翻成中文「翻譯老師你可以先不翻嗎？我覺得觀眾好像聽得懂我說什麼，你們應該大概聽得懂我說什麼嗎？」萬人反應熱烈，讓他更確信「大家都聽得懂」。

▲ZICO很驚訝台灣觀眾幾乎都聽得懂韓文，驚訝地表示「翻譯老師可以先不翻嗎」。（圖／讀者提供）



ZICO唱到全身濕透，詢問觀眾「我可以擦汗嗎？」他回答「好不好、可以嗎」，接著拿起毛巾擦汗，萬人尖叫聲劃破天際，最後他帶來〈Any Song〉、〈I Am You, You Are Me〉、〈NEWTHING〉、〈Okey Dokey〉等，完美結束舞台演出。