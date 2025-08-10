蘇打綠巡演最終站才唱3首歌　吳青峰突喊：開放退票！　

記者蔡琛儀／高雄報導

天團蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會於今（10日）晚間在高雄巨蛋唱響真正的最終章，為這段橫跨三洲、歷經二十站共35場、長達近一年半的旅程劃下盛大句點。高雄巨蛋最後兩夜共湧入2.4萬名觀眾，舞台搭建完成後更臨時加開左右兩側視線不良區，兩天內再迎來1000位觀眾，一同見證這場盛大告別，團員們對於巡演將結束也鬆了一口氣。

▲蘇打綠今晚在高雄開唱。（圖／緒風提供）

昨天貝斯手馨儀因聲帶發炎，唱到〈你被寫在我的歌裡〉時，一度因無法唱她的部分，改由台下觀眾幫忙，好在今天已恢復許多，已經可以自己完美詮釋。由於這首歌尾聲原本安排團員要大聊天分享自己的近況，青峰笑說如果因此想退票的人，「開放你唱完這首歌去退票，可以半價退。」更打趣表示乾脆接下來2個小時都來聊天，「高雄反正不會罰錢，地基也比較穩。」

▲ 蘇打綠歷經一年半，巡演將在今晚落幕。（圖／緒風提供）

蘇打綠此次「二十年一刻」原本為慶祝20週年限定一年巡迴，最終因高雄破例，在21歲時加演，共以20座城市、共35場完美落幕。一年間斥鉅資製作四面台與三面台兩種全LED舞台，成本破億，每一場還贈送觀眾專屬手機袋，共計發出35萬份。

歐洲場次因復活節假期手機袋運送不及，蘇打綠自掏腰包補寄，承擔寄送成本500萬元，相當寵粉；此外他們忙巡演，還發行4張雙CD專輯，共97首歌曲，加上每站城市一首新歌，二十站共發表20首新歌，一年半來共上架117首歌曲，數量之多連青峰都忍不住驚呼：「真的好累，快結束了，可以退休了！」