狄鶯才放話禁賽！孫安佐對戰網紅「30秒輾壓」贏了　瘋狂暴打畫面曝光

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐日前被目擊在街頭裸上身、精神渙散，經紀人公告全面停工，休養1個月後的他近日宣布新動向，加入健身房擔任教練。而他曾參與實境拳擊節目《拳願之星》第二季，節目上線第四集，雖然狄鶯曾放話不讓他打拳，但他在最新一集中對戰達瑞斯，上場前就自信嗆聲，「他就是個狗屎，所以我一定會幹掉他！」最後孫安佐不負眾望贏得勝利，讓網友直呼：「真的進步了！」

▲孫安佐打拳贏了 。（圖／翻攝自YouTube／拳願明星格鬥賽）

孫安佐不像先前對上燒酒雞被打爆，這次對戰達瑞斯似乎成長不少，不過他上場前自信一樣爆棚，用英文開嗆對方說：「繼續玩你那爛招兄弟，也太娘了吧，那是一種我無法忍受的東西，所以我今天要在舞台上毀了他。」達瑞斯則立馬回嗆，不過說：「當下其實沒什麼人聽得懂！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫安佐開戰達瑞斯 。（圖／翻攝自YouTube／拳願明星格鬥賽）

孫安佐30秒開戰達瑞斯，沒想到一連爆打，完全沒給對手喘息的空間，達瑞斯更當場頭頂濺血，孫安佐獲得勝利。事後受訪，問到對方拳頭如何？孫安佐則說：「我可以硬吃沒問題，所以我剛剛讓他打，我想感受他一拳打上來什麼感覺。」最後更喊話：「我要變更強！」

▲▼孫安佐秒殺對手 。（圖／翻攝自YouTube／拳願明星格鬥賽）