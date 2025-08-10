斷棒高速砸向應援台險傷人！「Gary秒反應帥翻」啦啦隊女孩嚇壞

記者劉宛欣／綜合報導

中信兄弟應援團「NOISEMAKER製噪機」成員Gary 10日在Instagram 分享一段驚險影片，只見比賽中突然有斷棒高速飛向舞台，險些擊中啦啦隊Passion Sisters成員瑄，畫面相當驚心動魄。

▲Gary、瑄熱情應援，險些遭斷棒擊中。（圖／翻攝自Gary IG）

從影片可見，當時Gary與瑄正專注帶動球迷應援，兩人同時回頭望向球場時，一截斷棒竟直直朝他們飛來。幸好瑄反應靈敏，迅速閃避，才避免被擊中，若站位再偏一點，後果恐不堪設想。Gary也在第一時間伸手保護，驚險影片曝光短短幾小時內，就吸引近數千觀看討論。

Gary 在貼文中直言，這段影片再次證明台上的每位應援人員都是「用生命在表演」，並心有餘悸地說：「昨天發生斷棒飛到台上，還好我們有回頭看，驚險的避開，不然後果不堪設想。」他也提醒，不論是在場上還是看台上的球迷，都應時刻注意四周狀況，保護自己；同時呼籲大家以熱烈掌聲與歡呼，回應這些全力應援的成員們。

▲Gary曬出驚險片段。（圖／翻攝自Gary IG）

不少網友紛紛留言感謝與關心「謝謝 Gary 第一個想法是先保護旁邊的人」、「這畫面好驚悚」、「這真的太可怕了，還好沒事」、「畫面很驚險，幸好大家都沒事，球場真的隨時要注意場內的動態和自身的安全」，瑄也回應表示「真的要多加留意！幸好最後沒有人受傷，但有被Gary暖到」。