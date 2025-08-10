金鐘女主持懷二胎現身文博「看不出孕肚」　大兒子童言暖舉有洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

夢田影像自2017年起改編作家駱以軍散文作品《小兒子》，成功打造出台灣原創親子IP「小兒子阿甯咕」，涵蓋動畫、劇場、文創商品等多元內容，成為親子共學的代表品牌。今年「阿甯咕」正式登上2025台灣文化創意博覽會，帶來全新沉浸式體驗與驚喜活動。

昨（9）日限定粉絲見面會上，超人氣人偶「阿甯咕」驚喜現身，與粉絲熱情互動、合影留念。金鐘兒少節目主持人陳瑋薇偕同丈夫、大兒子Kyson與即將報到的二寶全家出席，組成「鐵粉冒險隊」力挺，暖談育兒心事。



自8月5日至11日，《阿甯咕的想像力實驗室》於文博會登場，以孩子的視角打造沉浸式互動空間，展現「小兒子阿甯咕」IP邁入跨域體驗的新篇章，也映照出台灣原創親子內容正在改寫家庭互動的方式。

作為近年最具代表性的台灣原創親子IP，「小兒子阿甯咕」深受孩子喜愛，也成為不少家長心中寓教於樂的首選。金鐘兒少節目主持人陳瑋薇分享觀影心得時提到「一開始兒子Kyson是被角色吸引，看完後竟主動問我『為什麼阿甯咕會這樣想？』這讓我有機會和他聊聊自己的感受。」

陳瑋薇表示，阿甯咕不只是可愛的角色，更透過溫柔又有趣的方式，引導親子一起理解孩子內在的情緒、恐懼與勇氣「這部作品背後傳達的價值很有力量，不只孩子喜歡，對大人來說也是一種療癒。」

談及育兒日常的挑戰，陳瑋薇笑說，快4歲的Kyson正值「自我意識大爆發」階段，什麼事都想自己決定，也很會表達情緒「這很棒，只是也意味著我得用更多耐心陪他一起摸索與學習。」懷上第二胎後，她更明顯感受到兒子的成長與轉變。

對此，陳瑋薇分享「他每天都會對著我的肚子說話，常說『因為我是哥哥呀！』有時還會提醒我不能提重物。」她印象深刻有次兒子哭鬧，因此抱高高安慰，事後兒子冷靜下來說「媽媽妳不能把我抱高高，我太重了。」讓她當下又驚又暖。

原創動畫《阿甯咕大戰想像蟲！》自推出後獲得金鐘獎「最佳動畫節目」肯定，近期也入圍2025金漫獎「跨域應用獎」，是本屆文博會唯一同時跨足動畫與劇場的親子IP。夢田影像執行長蘇麗媚於文博會現場宣布，動畫續集《阿甯咕大戰想像蟲！2》正式啟動，並搶先於粉絲見面會公開全新片段，引發熱烈迴響。





導演史明輝表示，續集將延續父子冒險情節，並以「戰鬥不到最後，都不算失敗！」為主軸，描繪孩子與父母如何在現實與想像交錯中勇敢成長、彼此理解，作品預計於2026年推出。