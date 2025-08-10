籃籃偷吃被胡瓜抓包！　奮力玩遊戲「慘跌落水」狼狽畫面全被拍

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前來到彰化溪湖，在遊戲開始之前，胡瓜為了讓大家可以養精蓄銳迎接接下來的挑戰，特地準備了溪湖特產的羊肉爐來請大家吃。不過在正式開動之前，胡瓜想先來點小趣味，決定用繞口令考考大家，正當眾人沈浸在遊戲中，胡瓜轉頭意外發現籃籃竟偷偷開吃，為了公平起見，立刻出了一道新的繞口令：「南港展覽館館長掌管場館」給她挑戰，沒想到籃籃一開口就口音突變，連連失敗，阿翔發現除了郭忠祐之外大家都連連失敗，再玩下去大家都要吃不到了。

▲籃籃玩遊戲拼了。（圖／民視提供）



接下來的遊戲是「海龍吐珠」，一男一女一組，桶子內共有40顆球參賽者助跑起跳，將瓶內的球踢出，女生先踢完，剩下的球數留給男生踢，累積分數最高的組別獲勝。藝人組在看到同學組踢出27分的高分後壓力倍增，決定派出最強組合郭忠祐與籃籃迎戰。籃籃放話：「這次一定超越30分！」兩人信心滿滿，準備全力以赴。

▲▼籃籃跌進水中。（圖／民視提供）

然而，第一輪籃籃才剛走上跑道就跌了一個大跤，但她毫不氣餒再度振作出發，氣勢如虹地一踢，卻連瓶身都沒碰到，這時身為第二棒的郭忠祐可是壓力巨大，沒想到與籃籃同樣的情況，剛走上跑道就大跌倒，甚至一連慘跌兩次，最後直接跌到水裡了，但郭忠祐沒因此放棄，立刻從水中爬回跑道，總算成功踢中瓶子，還一口氣踢出16分，讓現場爆出雷鳴般的歡呼。

▲郭忠祐不服輸獲全場掌聲。（圖／民視提供）