樂團成員上節目「吵到差點解散」！　內幕曝光「他氣到摔耳機」

記者蔡琛儀／專訪

成軍五年，來自大陸的獨立雙人樂團「八仙8Immortals」由主唱王帆與製作人閆明琛組成，兩人原本素未謀面。王帆回憶，2020年春天，因朋友聚會結識，當時她手上有一些demo，閆明琛聽過後覺得有潛力，遂開始合作製作首張專輯，「我們一開始本來沒打算出來表演，只是想好好做音樂。」

▲八仙樂隊成軍五年。（圖／八仙提供）

專輯問世後，八仙陸續收到演出邀約，決定露面與歌迷見面。第一次演出地點為秦皇島阿那亞的音樂節，緊張不已，閆明琛笑稱，那時台上台下都很冷靜，「我們的talking最長就是用五分鐘唸感謝名單。」

談及音樂啟蒙，王帆說父母都是搖滾迷，從小便聽崔健、羅大佑等人的音樂，初中時父母還帶她去看草原音樂節，她原職是自媒體，如今全職做音樂；閆明琛則是兒時就學小提琴，父母起初認為小提琴比較高雅、能開發智力，沒想到他被Beyond的音樂深深吸引，下定決心學吉他與作曲，卻因父親認為吉他難登大雅之堂，希望他選擇更穩定的職業，引發家庭革命，一度下跪求爸爸支持學音樂，最終父親心軟，不但支持他，還買了一把綠色吉他作成年禮。

▲八仙樂隊兩人原本素不相識。（圖／八仙提供）

不過王帆和明琛在創作過程中也曾有激烈爭執。參加實境節目《樂隊的夏天》時，賽制緊湊造成高度壓力，副歌速度多次意見不合，閆明琛甚至氣到摔耳機，險些鬧到解散邊緣，但最終他熬夜重做編曲，王帆也坦言：「越聽越覺得他的方式OK。」

今年六月八仙來台演出，行程雖緊湊，但音樂與美食的熱情深刻留在他們記憶中。儘管無暇旅遊，兩人幾乎嘗遍台灣美食，像是熱炒、雞排、花雕雞、香腸、綠豆冰、甜不辣。某次與工作人員聚餐，一口氣點了33道菜，大家幾乎都吃光，堪稱名副其實的「吃貨團」。閆明琛形容台北演出氣氛宛如瘋狂派對，「觀眾一開始稍顯害羞，但隨後情緒被徹底點燃，能和一群熱愛音樂的人一起分享，這段經歷真難以忘懷。」

▲八仙樂隊六月份訪台演出。（圖／八仙提供）