薔薔徵才「月薪6萬起跳」！　祭超狂4福利：有能力再高薪都應該

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，2022年開了「福利文創」工作室，最近還推出Podcast新節目《薔栗膠》。值得一提的是，她今（10）日在社群發文PO文徵才，開出6萬起跳的月薪，以及不定時出國的福利，消息一出立刻掀起討論。

▲薔薔近年跨足YouTube。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）



薔薔發文宣布團隊將擴編，誠徵影音攝影兼剪輯。她表示，期待能找到「有緣人一起加入開創未來」，更直言對於有實力的人「再高薪都是應該」的態度。薔薔指出，拍攝剪輯師的工作內容包含「動態&平面攝影、獨立完成長片剪輯、安排完成企劃內容」。至於薪資及福利方面，薔薔開出「月薪6萬起」的條件，並提供勞健保、供餐、獎金、不定時的出國機會，以及彈性居家辦公等誘人條件，歡迎有興趣的人將履歷寄到指定信箱。

▲薔薔PO文徵拍攝剪輯師。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）



事實上，薔薔和員工一起將頻道經營得有聲有色，目前共有83.8萬訂閱者，2023年訂閱成長了27萬、有7支影片點閱破百萬。關於頻道2023年的收入，她曾大方公開有到450萬。如今公開發文徵才，再度吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「讚」、「薔真的福利超讚。」