高凌風63歲病逝…寶弟「關心沈玉琳罹血癌」認：時不時會去看爸爸

57歲藝人沈玉琳確診罹患血癌，一度因多重器官功能衰竭緊急住院，如今脫離險境，後續將化療、評估骨髓移植。消息曝光後，讓不少人想起同樣罹患血癌的藝人「青蛙王子」高凌風。今（10）日高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）出席活動，也談及了父親。

▲沈玉琳罹患血癌，震驚外界。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

高凌風當年確診罹患血癌，病程發展太過迅速，放棄治療後僅僅1年就病逝世，享壽63歲。葛兆恩今（10）日出席活動被問及是否有關心跟父親一樣罹患血癌的沈玉琳，他低調表示有看到新聞，表示「以過去的角度來講，現在家屬最需要的是空間，不太好去多說一些什麼」。

▲葛兆恩談及沈玉琳。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，葛兆恩也表示自己過去上綜藝節目時，時常會遇到沈玉琳，上一次見面大約是2年前去錄製《11點熱吵店》，當時前輩的狀態都非常好，完全沒有生病的跡象，也喊話「希望玉琳哥早日康復，趕快回來，帶給我們很多歡樂」。

▲葛兆恩談及爸爸高凌風。（圖／葛兆恩提供）

此外，葛兆恩透露今年的父親節跟外公、媽媽一起度過，跟著家人一起吃飯慶祝，談到過世的父親高凌風，他直呼「我其實時不時就會去看爸爸，每天都在聽他的歌，就連剛剛活動前都還在聽」，喊話「希望有一天可以在重要場合上表演爸爸的歌」。

▲葛兆恩談及爸爸高凌風。（圖／葛兆恩提供）