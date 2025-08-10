華語女歌手第一人！　劉若英耗資6000萬新疆開唱：非常緊張

記者蔡琛儀／台北報導

劉若英於8月9、10日於烏魯木齊奧體中心綜合體育館啟動「飛行日」4.0版演唱會，成為首位在當地開唱的華語女歌手。這次演唱會耗資6000萬元打造，全新解構式四面舞台搭配升級燈光與視訊系統，呈現沉浸式海陸樂園視覺效果；劉若英更換四套華麗造型，五公尺巨熊也穿上機長服，與兩萬名歌迷一同展開音樂飛行。

▲劉若英「飛行日」4.0版演唱會讓巨熊穿上超萌機長服。（圖／相信音樂提供）

「飛行日」演唱會自2022年起從台北小巨蛋啟航，跨足亞洲、美洲與歐洲47座城市，共演出75場，吸引超過75萬粉絲。劉若英與新疆亦有深厚淵源，過去專輯封面及多首MV皆在新疆拍攝，選擇烏魯木齊作為4.0版首站更具象徵意義。她坦言：「其實我非常緊張，很多緊張是『飛行日』4.0版做了很多的變化，所以對我來說是一場新的演出。」

雖然緊張，但她知道一站上四面台，全場歌迷都是她的靠山，她堅定地說：「所以今晚，讓我們一起瘋狂一起唱，所有喜怒哀樂都一起唱，你們是我靠山，所以有很多歌陪我一起唱。」

▲▼劉若英首次在烏魯木齊開唱。（圖／相信音樂提供）

此外，她還準備了新曲目〈人〉、〈年華〉、〈決定〉、〈我等你〉，分享：「〈決定〉、〈我等你〉是我很初期的歌曲，有些決定，有些等待，當下覺得自己很勇敢，過了好久才發現自己當時多麼迷茫。」在唱到〈所有相愛的人啊〉，將早前在社群搜集的粉絲名放在視訊上，歌迷紛紛找名字拍照留念，一起紀念這段飛行。最後演唱會在晚間11點50分才結束，創下飛行日系列最晚謝幕紀錄。