蘇打綠睽違11年高雄開唱　馨儀爆聲帶發炎：今天的觀眾不要生氣

記者蔡琛儀／台北報導

天團蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會最終站高雄場昨（9日）於高雄巨蛋熱力開唱，也是他們睽違11年再度登上高雄舞台，不同於台北小巨蛋的四面台，此次以三面台加20公尺延伸台呈現，青峰笑稱：「今天算是3.5面台！」開場〈早點回家〉一句「我們又回家囉！」引爆全場感動。

▲ 蘇打綠「二十年一刻」高雄開唱迎接最終場。（圖／緒風提供）

抱病上場的馨儀坦言聲帶發炎、聲音變Man，青峰即興邀觀眾幫忙代唱，馨儀也俏皮道歉：「如果我明天就好，今天的觀眾不要生氣喔！」演出氣氛宛如夏日派對，阿福說為了高雄「破例從20歲唱到21歲」，還笑稱結束後要減肥。團員們在台上聊起體重趣事，馨儀透露首度比青峰輕一公斤，小威目前則是人生最瘦時刻，阿福妙回：「減下來的肉都在我這！」全場笑聲不斷。

高雄站舞台設計為三面雙舞台特別版，曾走過新加坡、雪梨、倫敦、柏林、東京等地，如見過世面的旅人終於返鄉，超過20公尺的「四季長廊」延伸至觀眾席，搭配雙面巨型螢幕與燈光設計，營造前所未有的沉浸體驗。

▲ 蘇打綠睽違11年回到高雄。（圖／緒風提供）

為紀念最終回，團隊推出三款限定周邊，包括香氛蠟燭「二十站快樂」、手繪行李貼「蘇打貼」與手機掛繩「Enjoy Live」，高雄首日限量開賣、線上同步預購。而蘇打綠推出的巡演紀錄《二十年一刻 Live BD》與《二十站一刻 Live 2CD》也蟬聯博客來影音榜冠軍達3個月，完整封存20年來的現場與回憶。