考上台大醫學系「打工費45K只夠付一學期」！　吳淡如豪爽幫付當乾媽

記者張筱涵／綜合報導

作家吳淡如8日在社群分享一則溫暖的父親節故事，她幫一位考上台大醫學系的學弟付了學費，並坦言自己「挺感動的」，同時感嘆人生的安排充滿深意。

▲吳淡如是台大法律系畢業的。



吳淡如表示，一開始以為是詐騙，「有一位朋友傳訊息給我，說有一個孩子考上台大醫學系，不過他打工了好幾個月只賺了45000元，剛好只能付第一學期的學費。有辦法考上醫學系沒有錢付學費，有這個可能嗎？」她回憶，過去曾遇過假募款事件，因此抱持懷疑態度。

查證後，吳淡如發現情況屬實，對方是一位僑生，「目前國家很忙（請容我不要說的太清楚），家人一時沒有辦法提供他經濟支援。他來台灣念僑生先修班，成績數一數二，才能念這麼好的科系。考上了很高興，但後面的費用卻是他無法負擔的。」

吳淡如指出，醫學系的開銷不只學費，還有教科書、住宿和生活費，「在台北至少每月要15000元。我想，我又要扮演『乾媽』的角色了。孩子，請好好讀書。」她感慨地說：「其實一個孩子一年的學雜費，不夠貴婦買一個名牌包，然而他卻因為考上了醫學系，為了籌錢拼了好幾個月…」

▲吳淡如幫學弟付學費。



吳淡如也回憶，4年多前某東南亞國家發生內亂時，也有多位同學家裡斷了經濟支柱，她和粉絲團朋友們一起資助，現在有人已從台大電機系畢業，有人在國防醫學院和陽明醫學系就讀，「聽起來好欣慰。我真的好愛我們粉絲團的朋友，我們物以類聚，謝謝。」

不只如此，吳淡如還分享了一段趣事，「我跟一位商學院同學講這件事，他沉默了好一晌，說：『唉…如果還有個需要幫忙，就我來吧……人生啊，真是有心栽花花不發，如果我兒子考上台大醫學系，我一定給他買法拉利！』我也賭氣說：『那如果我的小孩考上台大任何系，我就買賓利……』結果我們兩個都笑出了眼淚來。」

最後，吳淡如寄語學弟：「孩子，我感動的是：你這麼努力！人生真有趣，因為我們必須接受所有的安排，所有安排都是美好的安排，所有的安排都有深意。」