專訪／Baby DONT Cry首次見PSY：他背後發光　受封冰山美女超驚訝

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王PSY所打造的女團Baby DONT Cry，6月剛出道便即將站上萬上場地「KPOP Masterz 2025拼盤演唱會」，她們接受《ETtoday》專訪，透露感到最神奇的部分是「我們居然有粉絲的存在」，Beni在與歌迷見面前，甚至會做筆記寫下想與歌迷說的話。而她們身為P NATION第一組推出的女團，老闆PSY對她們呵護有加，Beni更表示「代表是我第一次見到的藝人，初次見面時，自帶氣場的光芒很強烈」。

▲Baby DONT Cry兼具外貌與歌唱實力。（圖／記者湯興漢攝）

▲Baby DONT Cry兼具外貌與歌唱實力。（圖／記者湯興漢攝）

Baby DONT Cry由Yihyun、Kumi、Mia、Beni組成，她們預計在10日於台中的「KPOP Masterz 2025拼盤演唱會」擔任開場舞台，她們勤練習將會帶來前輩的致敬舞台，更會表演多首新歌，出道僅1個月多的時間，4人對一切事物都感到新鮮，Yihyun說：「有粉絲這件事我覺得最神奇，每天起床都在想說今天要怎麼跟粉絲溝通。」Beni也說「第一次出演音樂節目，剛開始會怯場，跟粉絲交流問答時，也會忘記、沒辦法全部問出來，於是我就把要問的寫下來，跟粉絲互動也漸漸變得很有趣」。

▲▼韓女團「Baby DONT Cry」來台宣傳K-POP Masterz2025。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Baby DONT Cry隊內的Mia與Kumi是日本人。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Baby DONT Cry隊內的來台宣傳K-POP Masterz2025。（圖／記者湯興漢攝）

4位成員兼具外貌與歌唱實力，出道獲得高評價，韓網大力稱讚實力完美、長相出眾又有演員氣質，Yihyun害羞地笑：「我也覺得我們4個人真的很合拍，有時候會很讚嘆怎麼選出來的。」老闆PSY也將她們視如己出，Beni回憶起第一次見到老闆的震撼感，「練習生時期第一次月評時，代表有來看我們，那是我人生第一次看到藝人，自帶光芒的氣勢很強，但後來相處後覺得代表很像爸爸的感覺。」

▲▼韓女團「Baby DONT Cry」來台宣傳K-POP Masterz2025。（圖／記者湯興漢攝）

▲Yihyun擁有冷艷感的冰山美女長相，但她自認長得很和善，很意外外界的看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼韓女團「Baby DONT Cry」來台宣傳K-POP Masterz2025。（圖／記者湯興漢攝）

▲Beni第一次見到PSY覺得對方有氣場自帶光芒。（圖／記者湯興漢攝）

Baby DONT Cry成員各有特色，其中，Yihyun擁有冷艷感的冰山美女長相，她對於外界的評價感到很驚訝，笑說：「我一直以為我的長相是親切、好親近的，聽到這個評論我感到很新鮮。」Beni也幫忙補充「我們也覺得姐姐可愛又和善，這個封號也讓我們覺得意外。」

