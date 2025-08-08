蘿拉LINE帳號偷改名「蔡阿嘎二伯工作室」　他親發聲解釋！

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎與前員工蘿拉之間的風波，在近日隨著蔡阿嘎方強制執行後反而虧本，以及蘿拉提出的「回工作室接案抵債」等荒謬事蹟而掀起新一波討論。近日曾與蔡阿嘎合作的客戶發現，蘿拉的Line帳號名稱改成了「蔡阿嘎二伯工作室」，讓人不禁懷疑她想借前東家的名義行事，不過蔡阿嘎也火速現身解釋，表示該帳號是公司帳號。

▲蔡阿嘎與蘿拉的官司最近曝光了新進度。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

蔡阿嘎在該貼文底下解釋道「這是公務手機的Line帳號，現在已經回收了，也好也好，也讓各窗口們知道，現在這是正確的窗口會回覆喔」，強調目前帳號已由團隊正式接手管理，也解除了網友們的疑慮。

▲蔡阿嘎回應網友疑慮。（圖／翻攝自蔡阿嘎Threads）

日前，蔡阿嘎透過多種管道討回前員工蘿拉透過AB條約謀取的3千萬，卻因對方早已脫產，幾乎束手無策，甚至主動提出讓蘿拉當志工抵債，一天願讓她抵1萬，只要做12年就可以還完。他後來還親自前往蘿拉父母開的麵店「幫忙宣傳」，直言「我們拍這個用意，就是希望他們（蘿拉父母）開開心心做生意，就可以賺很多錢，賺很多錢才可以還債」。

蔡阿嘎表示希望蘿拉還是有正當工作收入，畢竟先前曾被指出將事件曝光後，害得對方找不到工作，最後，蔡阿嘎還是幽默地說「生意好就要開發票，開發票就要繳稅，紀錄就有，就跑不掉了」，喊話觀眾有空去台中，都可以去支持，並且打卡分享。