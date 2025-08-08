NCT道英寵台粉再加開一場　「李光洙女友」李先彬首度登台辦見面會

記者吳睿慈／台北報導

NCT成員道英日前在日本橫濱開唱，吸引超過2萬名粉絲到場，台北站作為亞洲巡迴演唱會的最後一站，8日宣布喜訊再加開一場，造福滿滿台灣粉絲。另一方面，女演員李先彬在戲劇《Missing 9》、《酒鬼都市女人們》系列作品等展現滿滿個人魅力，與李光洙穩定交往的她，感情、事業攀上顛峰，即將來台舉辦見面會。

▲NCT道英寵台粉再加開一場。（圖／翻攝自SMTOWN）

NCT成員道英《2025 DOYOUNG CONCERT [ Doors ] 》演出曲目橫跨兩張專輯，準備了〈Memory〉、〈Wake From The Dark〉、〈Little Light〉等作品，舞台設計也是處處用心，道英表示：「能看到現場黃綠應援燈海真的很美，能夠站在這裡，全都是因為有你們在。」而台北場是這次亞洲巡迴的最終站，也有可能是他即將入伍前與粉絲的最後見面機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦單位宣布9月21日再加開一場，讓粉絲能有機會多見一次可能即將入伍的他，Weverse會員預售為8月9日下午2點至晚上11點59分（僅限上一輪預售時已完成登記的會員），加場演出公開發售則是8月10日下午2點在KKTIX全面啟售，票價為新台幣6500、5800、4800、3800、3150與2900元等六種。

▲「李光洙女友」李先彬首度登台辦見面會。（圖／翻攝自李先彬IG）



李先彬這次「BINside Out」粉絲見面會，活動全區對號入座，票價分為3800、2800元與身心席1900元，將於8月9日下午1點，透過全台7-ELEVEN ibon機台及ibon網站正式開賣。

凡購票入場之觀眾，皆可獲得活動限定的「HI-TOUCH」擊掌福利與專屬小卡組。此外，還有機會獲得一對一合照、十對一合照、親筆簽名明信片與拍立得等珍貴福利，讓粉絲能夠收穫難得的互動回憶。