日本樂團來台掃貨啤酒：買回去孝敬爸爸！「我吃一點」跟上脆流行

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

日女神宣布「嫁交往多年男友」！
吃Buffet「被嘴1句」全場反感
前黑澀會美眉變電商女王！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 廣末涼子 南沢海香 許瑋甯 邱澤 葛斯齊 沈玉琳 莎拉布萊曼

H△G父親節掃貨台啤：買回去孝敬爸爸！「我吃一點」跟上脆流行

記者吳睿慈／台北報導

日本樂團H△G首度來台開唱，他們即將在10日與樂迷見面，8日抵台馬不停蹄接受台灣媒體聯訪，主唱Chiho以親切的中文打招呼「我們是H△G，我叫Chiho」，吉他手Yuta也用青澀中文自我介紹，得知8日恰好是爸爸節，她也立刻表示「爸爸非常喜歡喝啤酒」，打算掃貨台啤，回去孝敬爸爸。

▲▼H△G主唱Chiho、、吉他Yuta。（圖／Welcome Music提供）

▲H△G吉他Yuta與主唱Chiho在台受訪。（圖／Welcome Music提供）

Chiho過去來台旅遊過，她拿出手機裡珍藏的食物照珍奶與小籠包，興奮喊道「真的很好吃」，鄰居恰好是台灣人，她也表示「友人有送我三星蔥蘇打餅乾」，可惜的是，台灣鄰居友人雖有返鄉，但剛好回老家不在台北，無法邀請好友到場觀看演唱會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回想起上次來台的經驗，Chiho表示「我真的很喜歡這個地方，雖然是繁榮的大都會，但感受得到生活感，家裡長出茂密的樹木、植物等，是都市當中生活感覺」，Yuta則表示，「剛剛跟樂團成員都是剛抵達，很意外的是，覺得台北比東京天氣還涼爽」，近日東京氣溫飆破37、38度，主唱直呼「快會熱死了」。

▲▼H△G主唱Chiho、、吉他Yuta。（圖／Welcome Music提供）

▲主辦單位送上「好事會花生」組合，祝H△G台北演唱會順利成功。（圖／Welcome Music提供）

團體中間有「三角形」符號，Chiho親自揭秘：「因為我們的音樂講訴心靈、心情上的不穩定各種情緒，把三角形用心臟、愛心的慨念去呈現。」而這次來台剛好遇到爸爸節，吉他手Yuta笑喊：「母親節我會特別準備禮物，但爸爸好像就沒給過禮物。」被問到爸爸不會難過嗎？他大笑：「爸爸完全沒關係！」

而Chiho本身有在學中文，也經常滑Threads（脆），在得知「我吃一點」迷因圖很有名後，她才恍然大悟：「難怪我在Threads上面有滑過！」秀出自己手機裡存的貼文，終於搞懂台灣人的流行，現場露出超驚訝的表情。

▲▼H△G主唱Chiho、、吉他Yuta。（圖／Welcome Music提供）

▲H△G主唱Chiho、吉他Yuta得知台啤很有名，兩人皆躍躍欲試。（圖／Welcome Music提供）

Chiho則是表示「我爸爸非常喜歡喝啤酒」，聽到記者推薦台灣啤酒非常有名，她表示「那我買回去孝敬爸爸」！10日即將在台舉辦演唱會，Chiho表示：「第一次來台舉辦演唱會，出道超過10年的時間，相信在台灣也有長年支持我們的朋友，也有新喜歡上我們的，後天演出會遇到怎樣的粉絲，讓我充滿期待，直接把自己的音樂作品傳到海外面對面，這樣的珍貴機會，我很感謝」，Yuta也說：「今年出道邁入第13年，第一次有機會來到台灣演出，下一次搞不好是26年之後，我會珍惜這次有機會跟大家一起共享的時光，盡全力表演。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

H△G

推薦閱讀

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

19小時前

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

9小時前

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照：我要當爸爸了

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照：我要當爸爸了

4小時前

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道！齋齋爆哭：夢想成真你懂嗎

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道！齋齋爆哭：夢想成真你懂嗎

8小時前

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

8/7 13:18

吳宗憲健檢報告結果出爐！　醫生一看差點哭出來：你都幾歲了

吳宗憲健檢報告結果出爐！　醫生一看差點哭出來：你都幾歲了

9小時前

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！手臂還是超細 41歲真實狀態全被拍

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！手臂還是超細 41歲真實狀態全被拍

8/7 15:10

廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

20小時前

繼F4合體成功！　阿信下一個目標「促成小虎隊」相信音樂3字回應

繼F4合體成功！　阿信下一個目標「促成小虎隊」相信音樂3字回應

10小時前

葛斯齊爆「爸爸去哪ㄦ」男星睡粉　傳私密照甩鍋經紀人

葛斯齊爆「爸爸去哪ㄦ」男星睡粉　傳私密照甩鍋經紀人

10小時前

粿粿驚爆3年婚變！范姜彥豐父親節曬照「獨缺她身影」…PO文放黑心

粿粿驚爆3年婚變！范姜彥豐父親節曬照「獨缺她身影」…PO文放黑心

3小時前

安宰賢上節目常被提離婚！　具惠善忍5年：別再拿我當哏

安宰賢上節目常被提離婚！　具惠善忍5年：別再拿我當哏

8小時前

熱門影音

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」
康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了

康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了
鄧紫棋演唱會蟲子爬上身　被嚇到崩潰狂尖叫XD

鄧紫棋演唱會蟲子爬上身　被嚇到崩潰狂尖叫XD
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成

董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成
劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約

劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

曹政奭來台秀中文忘詞急求救　為和片中女兒變熟..小舉動超貼心

曹政奭來台秀中文忘詞急求救　為和片中女兒變熟..小舉動超貼心

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

柯佳嬿.坤達結婚7年：我們都沒什麼變　認了沒結婚「愛情會死無葬身之地」

柯佳嬿.坤達結婚7年：我們都沒什麼變　認了沒結婚「愛情會死無葬身之地」

看更多

【毛毛巨犬現身】阿拉斯加犬機場接機！機長空姐全被圈粉XD

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前20

BL劇《逆愛》無預警宣布加更！　「5天連播6集」完結篇提早放出

39分鐘前36

陳宥心「主動建檔」願捐沈玉琳骨髓！　直接被判出局淚奔了

50分鐘前0

日本樂團來台掃貨啤酒：買回去孝敬爸爸！「我吃一點」跟上脆流行

52分鐘前21

獨家／蘿拉翻版？　網紅CEO森田「遭前助理侵占逾69萬元」確定起訴！

1小時前24

多處器官受損！　沈玉琳血癌「1原因」導致化療再等等

1小時前0

高爾宣明年二度當爸　認了1壞習慣「遭芮德痛罵」

1小時前20

親友舉手幅飛去首爾！子瑜媽力挺TWICE　母女後台溫馨互動：期待高雄

2小時前0

最詭異童謠！《泥娃娃》楊祐寧、蔡思韵喚醒禁忌邪靈　抱娃邪笑令人發毛

2小時前20

日女神驚喜宣布「喜嫁交往多年男友」！　甜曬親暱照：請溫暖守護

2小時前0

前黑澀會美眉變電商女王！　瑪菲司驚爆「大腦長1公分白點」疑退化

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍
    19小時前268
  2. 趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」
    9小時前3211
  3. 快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照
    4小時前285
  4. SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭
    8小時前4054
  5. 直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景
    8/7 13:184819
  6. 吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來
    9小時前3416
  7. 許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！
    8/7 15:1061
  8. 廣末涼子疑因超速釀禍
    20小時前3212
  9. 繼F4合體成功！　阿信下一個目標「促成小虎隊」
    10小時前105
  10. 葛斯齊爆「爸爸去哪ㄦ」男星睡粉
    10小時前107
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合