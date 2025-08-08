日本樂團來台掃貨啤酒：買回去孝敬爸爸！「我吃一點」跟上脆流行

記者吳睿慈／台北報導

日本樂團H△G首度來台開唱，他們即將在10日與樂迷見面，8日抵台馬不停蹄接受台灣媒體聯訪，主唱Chiho以親切的中文打招呼「我們是H△G，我叫Chiho」，吉他手Yuta也用青澀中文自我介紹，得知8日恰好是爸爸節，她也立刻表示「爸爸非常喜歡喝啤酒」，打算掃貨台啤，回去孝敬爸爸。

▲H△G吉他Yuta與主唱Chiho在台受訪。（圖／Welcome Music提供）



Chiho過去來台旅遊過，她拿出手機裡珍藏的食物照珍奶與小籠包，興奮喊道「真的很好吃」，鄰居恰好是台灣人，她也表示「友人有送我三星蔥蘇打餅乾」，可惜的是，台灣鄰居友人雖有返鄉，但剛好回老家不在台北，無法邀請好友到場觀看演唱會。

回想起上次來台的經驗，Chiho表示「我真的很喜歡這個地方，雖然是繁榮的大都會，但感受得到生活感，家裡長出茂密的樹木、植物等，是都市當中生活感覺」，Yuta則表示，「剛剛跟樂團成員都是剛抵達，很意外的是，覺得台北比東京天氣還涼爽」，近日東京氣溫飆破37、38度，主唱直呼「快會熱死了」。

▲主辦單位送上「好事會花生」組合，祝H△G台北演唱會順利成功。（圖／Welcome Music提供）



團體中間有「三角形」符號，Chiho親自揭秘：「因為我們的音樂講訴心靈、心情上的不穩定各種情緒，把三角形用心臟、愛心的慨念去呈現。」而這次來台剛好遇到爸爸節，吉他手Yuta笑喊：「母親節我會特別準備禮物，但爸爸好像就沒給過禮物。」被問到爸爸不會難過嗎？他大笑：「爸爸完全沒關係！」

而Chiho本身有在學中文，也經常滑Threads（脆），在得知「我吃一點」迷因圖很有名後，她才恍然大悟：「難怪我在Threads上面有滑過！」秀出自己手機裡存的貼文，終於搞懂台灣人的流行，現場露出超驚訝的表情。

▲H△G主唱Chiho、吉他Yuta得知台啤很有名，兩人皆躍躍欲試。（圖／Welcome Music提供）



Chiho則是表示「我爸爸非常喜歡喝啤酒」，聽到記者推薦台灣啤酒非常有名，她表示「那我買回去孝敬爸爸」！10日即將在台舉辦演唱會，Chiho表示：「第一次來台舉辦演唱會，出道超過10年的時間，相信在台灣也有長年支持我們的朋友，也有新喜歡上我們的，後天演出會遇到怎樣的粉絲，讓我充滿期待，直接把自己的音樂作品傳到海外面對面，這樣的珍貴機會，我很感謝」，Yuta也說：「今年出道邁入第13年，第一次有機會來到台灣演出，下一次搞不好是26年之後，我會珍惜這次有機會跟大家一起共享的時光，盡全力表演。」

