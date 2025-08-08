ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

KAT-TUN驚喜宣布「最後演唱會」
楊柳颱風估明生成！
不斷更新／韓星活動8月售票看這裡！　
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 廣末涼子 南沢海香 許瑋甯 邱澤 葛斯齊 沈玉琳 莎拉布萊曼

台師大「抽血換學分」重創女足...蘇打綠出手了！　低調捐款內幕曝　

記者蔡琛儀／綜合報導

天團蘇打綠即將在明（9日）起連兩天於高雄巨蛋舉辦「二十年一刻」最終站演出，在演唱會前夕，知名球評、台灣足球發展協會理事長石明謹爆料，蘇打綠低調捐款贊助同樣也在明天舉辦的「城市女足俱樂部邀請賽」，且不要求冠名，不要求開記者會、不要求發新聞稿，也不需要到比賽現場擔任來賓，讓他嚇了一跳，「這世界上哪有這種事情，所以立即想辦法聯絡到了捐贈人，想要瞭解是怎麼一回事。」

▲▼蘇打綠。（圖／緒風提供）

▲蘇打綠低調捐款贊助「城市女足俱樂部邀請賽」。（圖／緒風提供）

日前台師大女足隊發生「抽血換學分」的醜聞，重創台灣女足形象，石明謹說，他曾在臉書發文，若想幫助台灣女足發展，「就支持我們辦更多更好的比賽吧！」沒想到被蘇打綠聽到了，但蘇打綠過去和足球沒有淵源，怕被說是在蹭話題，「所以他們低調的捐了錢之後，並不希望換取任何的贊助好處，用的也不是蘇打綠這個名字，第一時間我們的工作人員也看不出來捐贈者是誰，若不是我有追問，可能這件事就這樣潛藏過去。」成為這次比賽最低調，但也最重要的捐贈者、讓他相當感激。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石明謹表示，蘇打綠歷經波折，在前幾年陸續拿回了團名跟歌曲版權，上個月也贏得了民事訴訟，法院判決前經紀公司必須賠償他們被拿走的演出費及版稅，「看到了師大女足案，蘇打綠說，他們就像看到了當年的自己。」因此這次判決所得金額，蘇打綠將全部捐做公益，並透露他們決定從贊助女足做起，之後也會持續幫助需要幫助的人。 ​

石明謹又說，也希望藉由蘇打綠與前公司的訴訟，及這次學生勇敢出面揭發台師大女足醜聞的事件，讓年輕的後輩知道，「當你面對這些不平等待遇的時候，要勇敢的說出來，整個社會也會大力支持，這會讓舊有的體制跟文化慢慢改變，相信以後的新人，不需要再經歷這些過程，能夠真正自由的唱歌，盡情的展露自己的才華，同時得到應有的對待。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蘇打綠

推薦閱讀

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜...慘遭冷凍一年！　他嘆：不懂得珍惜

17小時前

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」負責人驚呆

7小時前

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照：我要當爸爸了

快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照：我要當爸爸了

2小時前

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道！齋齋爆哭：夢想成真你懂嗎

SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道！齋齋爆哭：夢想成真你懂嗎

6小時前

吳宗憲健檢報告結果出爐！　醫生一看差點哭出來：你都幾歲了

吳宗憲健檢報告結果出爐！　醫生一看差點哭出來：你都幾歲了

7小時前

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

8/7 13:18

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！手臂還是超細 41歲真實狀態全被拍

許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！手臂還是超細 41歲真實狀態全被拍

23小時前

廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

廣末涼子疑因超速釀禍！「車速達165公里」恐涉重罪最多判15年

18小時前

繼F4合體成功！　阿信下一個目標「促成小虎隊」相信音樂3字回應

繼F4合體成功！　阿信下一個目標「促成小虎隊」相信音樂3字回應

8小時前

葛斯齊爆「爸爸去哪ㄦ」男星睡粉　傳私密照甩鍋經紀人

葛斯齊爆「爸爸去哪ㄦ」男星睡粉　傳私密照甩鍋經紀人

8小時前

安宰賢上節目常被提離婚！　具惠善忍5年：別再拿我當哏

安宰賢上節目常被提離婚！　具惠善忍5年：別再拿我當哏

6小時前

不滿兒欠債4年不還！　施孝榮「突撕破臉公開討債」怒揭內幕

不滿兒欠債4年不還！　施孝榮「突撕破臉公開討債」怒揭內幕

8/6 17:33

熱門影音

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照

好香！河北彩伽領女優來台　櫻空桃「想拍左臉」換位拍照
許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚

高宇蓁談7年姐弟戀「沒癢過」　達成共識：不一定要結婚
張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！
溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止
趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」
康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了

康康自爆和嫩妻分房12年　行動暗號:來都來了
鄧紫棋演唱會蟲子爬上身　被嚇到崩潰狂尖叫XD

鄧紫棋演唱會蟲子爬上身　被嚇到崩潰狂尖叫XD
朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」
董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成

董哥？紅姐？傻傻分不清 網笑：沒叫你超越！XD　＃董至成
劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約

劉宇寧台上大哭！4000人守6年之約
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

沈玉琳證實罹患血癌：後會有期　吳宗憲心疼「他一輩子打拼」徒弟願捐骨髓

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

許光漢退伍「韓國粉衝南投迎接」　他謝居民照顧：吃飯都被加菜

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

賴慧如.舒子晨唱到一半脫了！　辣露長腿.屁股蛋「性感M字腿」

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

李運慶.李佳豫分手10年　林逸欣婚禮合體當伴郎伴娘

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

銀赫.東海球場打起來了！！！　Super Junior D&E開球爆衝突

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

蘿拉想回鍋抵債！蔡阿嘎開超佛心方案　「挨酸薪水給太低」倒讚反擊

曹政奭來台秀中文忘詞急求救　為和片中女兒變熟..小舉動超貼心

曹政奭來台秀中文忘詞急求救　為和片中女兒變熟..小舉動超貼心

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

張秀卿淚曝「要小12歲老公把她當媽」　示愛吳宗憲「要嫁給你」..王彩樺急阻止

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

林逸欣補辦婚禮「科技業帥尪首露面」　豪砸200萬！婚禮延3年「紅包收2次了」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

沈玉琳住院6天病況不明..聶雲好擔心　曾國城曝「潘若迪.小鐘都不接電話」

柯佳嬿.坤達結婚7年：我們都沒什麼變　認了沒結婚「愛情會死無葬身之地」

柯佳嬿.坤達結婚7年：我們都沒什麼變　認了沒結婚「愛情會死無葬身之地」

看更多

錄影中李光洙突然來電　劉在錫忍不住捉弄..再秒掛斷

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

最詭異童謠！《泥娃娃》楊祐寧、蔡思韵喚醒禁忌邪靈　抱娃邪笑令人發毛

24分鐘前0

日女神驚喜宣布「喜嫁交往多年男友」！　甜曬親暱照：請溫暖守護

28分鐘前0

前黑澀會美眉變電商女王！　瑪菲司驚爆「大腦長1公分白點」疑退化

1小時前0

KCON標榜推薦新人「實際黑暗面遭爆料」！　紅團也虧千萬

1小時前0

傳小S金鐘獎復出緬懷大S　《不熙娣》製作人經紀人同聲回應

1小時前2

台師大「抽血換學分」重創女足...蘇打綠出手了！　低調捐款內幕曝　

1小時前23

粿粿驚爆3年婚變！范姜彥豐父親節曬照「獨缺她身影」…PO文放黑心

2小時前23

廣末涼子追撞車禍「車速165公里」　網驚：追上大谷翔平…飆車原因曝

2小時前0

分手賢奎瘋傳1年！海恩狠下心及腰長髮全剪了　近況曝：和自己達共識

2小時前42

快訊／嚴爵結婚4年...終於要當爸爸了！　「試管拼2年」父親節報喜

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍
    17小時前268
  2. 趙露思直播奇蹟！隨手撕茶包「店家1天訂單是8年總和」
    7小時前3211
  3. 快訊／40歲愛妻若綺懷孕！楊昇達父親節曬超音波照
    2小時前145
  4. SOD史上第一位「台灣專屬女優」出道　齋齋爆哭
    6小時前4053
  5. 吳宗憲健檢報告結果出爐　醫生差點哭出來
    7小時前3416
  6. 直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景
    8/7 13:184819
  7. 許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！
    23小時前61
  8. 廣末涼子疑因超速釀禍
    18小時前3212
  9. 繼F4合體成功！　阿信下一個目標「促成小虎隊」
    8小時前105
  10. 葛斯齊爆「爸爸去哪ㄦ」男星睡粉
    8小時前107
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合