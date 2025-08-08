台師大「抽血換學分」重創女足...蘇打綠出手了！　低調捐款內幕曝　

記者蔡琛儀／綜合報導

天團蘇打綠即將在明（9日）起連兩天於高雄巨蛋舉辦「二十年一刻」最終站演出，在演唱會前夕，知名球評、台灣足球發展協會理事長石明謹爆料，蘇打綠低調捐款贊助同樣也在明天舉辦的「城市女足俱樂部邀請賽」，且不要求冠名，不要求開記者會、不要求發新聞稿，也不需要到比賽現場擔任來賓，讓他嚇了一跳，「這世界上哪有這種事情，所以立即想辦法聯絡到了捐贈人，想要瞭解是怎麼一回事。」

▲蘇打綠低調捐款贊助「城市女足俱樂部邀請賽」。（圖／緒風提供）

日前台師大女足隊發生「抽血換學分」的醜聞，重創台灣女足形象，石明謹說，他曾在臉書發文，若想幫助台灣女足發展，「就支持我們辦更多更好的比賽吧！」沒想到被蘇打綠聽到了，但蘇打綠過去和足球沒有淵源，怕被說是在蹭話題，「所以他們低調的捐了錢之後，並不希望換取任何的贊助好處，用的也不是蘇打綠這個名字，第一時間我們的工作人員也看不出來捐贈者是誰，若不是我有追問，可能這件事就這樣潛藏過去。」成為這次比賽最低調，但也最重要的捐贈者、讓他相當感激。

石明謹表示，蘇打綠歷經波折，在前幾年陸續拿回了團名跟歌曲版權，上個月也贏得了民事訴訟，法院判決前經紀公司必須賠償他們被拿走的演出費及版稅，「看到了師大女足案，蘇打綠說，他們就像看到了當年的自己。」因此這次判決所得金額，蘇打綠將全部捐做公益，並透露他們決定從贊助女足做起，之後也會持續幫助需要幫助的人。 ​

石明謹又說，也希望藉由蘇打綠與前公司的訴訟，及這次學生勇敢出面揭發台師大女足醜聞的事件，讓年輕的後輩知道，「當你面對這些不平等待遇的時候，要勇敢的說出來，整個社會也會大力支持，這會讓舊有的體制跟文化慢慢改變，相信以後的新人，不需要再經歷這些過程，能夠真正自由的唱歌，盡情的展露自己的才華，同時得到應有的對待。」