記者劉宜庭／綜合報導

韓劇《退貨兒童》5日發生放送事故，最終大結局不小心被提早上傳，雖然發現後立刻撤下，但已經有大批劇迷已經看到，官方就此事件發表道歉聲明，並表示正在進行詳細調查，「對於造成觀看混亂，我們深表歉意。」

▲《退貨兒童》放送事故，結局誤被提早上傳20分鐘。（圖／翻攝自韓網）



事件發生於8月5日，原訂公開《退貨兒童》第6集的平台，誤將最終回第8集提前上架，該集內容約播放20分鐘後即被撤下。許多觀眾因劇情提前曝光而感到震驚與不滿，紛紛留言表示遭劇透，質疑播出管理出現嚴重疏失。

事發當下，製作方向媒體透露，已知悉該情況並正調查事故原因。針對此事，官方於6日發表道歉聲明，「影片播出過程中，由於數據配對錯誤，導致第6集被暫時錯誤地替換為第8集播放。對於造成觀看混亂，我們深表歉意。」

聲明中提到：「平台對此次事件非常重視，並已與電視台及製作公司緊密協商，討論具體應對方案，以防止類似問題再次發生。此外，我們將以此事件為契機，進一步檢查內部系統並加強管理體系，竭盡全力防止重蹈覆轍。」

▲《退貨兒童》是宋英奎的遺作。（圖／翻攝自韓網）



《退貨兒童》講述一群被養父母遺棄、在死亡邊緣掙扎求生並展開復仇的孩子們的故事，主要演員包括廉晶雅、元真兒、崔英俊及DEX（金珍映）。該劇同時也是已故演員宋英奎的遺作，令此次播出事故更加令人關注與惋惜。