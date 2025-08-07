女星「無表情演技」遭批害了楊洋！《凡人修仙傳》2女角恐成敗筆

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星楊洋過去因主演《我的人間煙火》被批「油膩感太重」，人氣一度滑落低谷，不過沉潛兩年後，他憑藉新劇《凡人修仙傳》重返觀眾視線，開播後就收穫不少正面評價，不少網友大讚「去油成功」，人氣逐步回溫。但就在劇情漸入佳境之際，卻有女配角演技引起爭議，成為新一波討論焦點。

▲楊洋《凡人修仙傳》獲得好評。（圖／翻攝自楊洋工作室微博）

《凡人修仙傳》是典型的「大男主爽劇」，隨著劇情推進，女主角金晨飾演的「南宮婉」和其他女配角陸續登場，然而金晨一登場就因無法還原原著中的仙氣與靈氣，被吐槽是「歪嘴女主」，一度被視為全劇敗筆。不過近期播出的劇情中，飾演同門師姐「陳巧倩」的趙小棠強勢登場，卻因表現過於僵硬而掀起新一輪批評。

▲趙小棠的表現遭詬病。（圖／翻攝自趙小棠工作室微博）

趙小棠在一場與楊洋告白的戲中，眼神渙散、面無表情，讓本該有情感張力的對手戲瞬間冷場，被觀眾直言成為全劇敗筆，還有人狠酸她的演技像「情感缺失的機器人」，原著中該角色內斂溫柔卻又嚮往自由，前期應展現壓抑情感的糾結，後期則該有深情的爆發。但趙小棠卻未能呈現角色層次，特別是在被男主拒絕時的「意難平」橋段，完全未能帶出情緒波動，令觀眾失望。

有粉絲擔心她的演技會影響整體情感線發展，甚至可能導致觀眾棄劇，直言如果後續沒有改進，恐怕會成為繼金晨後，《凡人修仙傳》第二個最大敗筆。