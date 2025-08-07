亞洲影視內容大獎大愛台劇入圍4獎　宋偉恩感性謝往生原型人物！

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視真人真事的戲劇風格，對社會正能量影響力初衷不變，拍攝方式與團隊經過全新改革後，推出的大愛劇，受到國際肯定。2025年「亞洲影視內容大獎」（ContentAsia Awards）就有4部作品入圍「電視節目類」四項大獎。

▲宋偉恩憑藉《血•拾人生》入圍「亞洲影視內容大獎」電視節目類最佳男主角獎。（圖／大愛電視提供）

大愛劇《血•拾人生》、《生日快樂》、《你好 我是誰 2》、《在光裏的人》四齣入圍的戲劇內容都是跟醫療及醫療職人相關的劇種。講述血癌病患故事的《血•拾人生》由宋偉恩主演，入圍「電視節目類最佳男主角獎」。

講述東臺灣第一間安寧病房故事的《生日快樂》，由徐灦翔飾演頭頸癌末期病友角色，入圍「電視節目類最佳男配角獎」，同一個獎項入圍的還有在《你好 我是誰 2》中飾演失智症患者的班鐵翔；講述嘉義大埔鄉醫療困境的《在光裏的人》，由杜蕾飾演天生的重度腦性麻痺以及小腦萎縮病患，入圍「電視節目類最佳女配角獎」。

▲徐灦翔憑藉《生日快樂》入圍「亞洲影視內容大獎」電視節目類最佳男配角獎。（圖／大愛電視提供）

班鐵翔目前跟老婆人在河北，得知入圍的消息，太太忍不住興奮的心情第一時間就喊出「感謝主」；班鐵翔則是很平靜地說「演戲四十多年的時間，得不得獎已經是平常心」，能入圍是需要很多條件配合「三年出狀元，十年出戲子」，要當一個好演員很難，也很感謝太太一直在背後支持。

宋偉恩得知好消息後，直呼「這是大家一起完成的作品，我很幸運可以成為其中的一份子。感謝《血拾人生》製作主創團隊與所有演員，謝謝大愛電視。謝謝持續在表演這條路上給我力量的家人與夥伴」，最後謝謝他飾演已經往生的原型人物「朱頤」，帶給這個世界的勇敢與力量。

