老闆遭埋伏砍死！河智媛現身球場「近況曝光」　來台工作滿檔吐心聲

簽下韓國職棒啦啦隊河智媛與禹洙漢台灣經紀約的老闆詹智能，4日在台中某超商遭黃姓男子埋伏砍死，案發後黃男自行到永興派出所投案，引發社會關注。河智媛與禹洙漢在台、韓兩地工作行程滿檔，近日現身球場，心情似乎沒受到影響，照常工作。而應援過程中也出現了不少溫馨小插曲，河智媛一時興起，向攝影師借來相機，親自化身「攝影師」，替女孩們拍下場上的精彩瞬間。離場前她還俏皮地「公主抱」起筠熹，逗趣畫面讓粉絲笑喊：「最喜歡這樣的智媛了！」

河智媛近況曝光。

在台、韓兩地工作行程滿檔，河智媛與禹洙漢兩邊飛，即便時間有限，仍努力擠出時間練舞，並且敬業地完成每一項任務。河智媛笑說，這趟來台行程一樣滿檔，但在團隊的照顧下，還是能獲得良好的休息：「託大家的福，我們才能好好睡上一覺。」談到來台的飲食，她也分享輕食日常：「今天早上為了控制體重，我和洙漢還有經紀人多惠姐姐一起點了夏威夷沙拉，真的很好吃！」

河智媛為女孩們拍照。



下半季賽程正熱烈展開，河智媛再次踏上熟悉的球場，心中滿懷感動地表示：「在全明星賽上見到了許多粉絲，這次又久違地在球場上與大家相見，真的非常懷念和Rakuten的粉絲們一起熱情應援的感覺。」她也溫暖地向支持者喊話：「希望一直支持我們的大家，都能健康又幸福！」

河智媛感謝粉絲支持。