許瑋甯「挺8個月孕肚」過生日！手臂還是超細 41歲真實狀態全被拍

許瑋甯、邱澤2021年底無預警宣布結婚，事隔約4年，即便6月下旬已被週刊拍到懷孕7個月的渾圓孕肚，夫妻倆依然保持低調。雖然從未對孕事正面回應，她7日照常和朋友們迎接41歲生日，狀態美到不像話！

▲許瑋甯挺8個月孕肚迎接41歲生日。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



從Instagram限時動態中，可以看到許瑋甯的友人PO出合照給予祝福，有的是她穿條紋上衣的畫面，有的是她穿著細肩帶洋裝的畫面，雖然肚子都沒有正面入鏡，但可以確定的是手臂依然十分纖細。

▲許瑋甯收到不少來自朋友的祝福。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）



儘管許瑋甯仍尚未回應孕事，但與她、邱澤有私交的陳美鳳之前鬆口笑說：「台灣人是這樣，三個月以後才能說，既然大家知道，我們就恭喜他們。」陳美鳳坦言很替許瑋甯開心，「期待小朋友的顏值，他們兩位的媽媽一定都很開心，很多人期待他們的小朋友。」

▲▼邱澤與許瑋甯對於婚姻生活相當低調。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7、Facebook／邱澤）



事實上，許瑋甯結婚約4年以來，肚皮動靜一直是粉絲的關心話題，但她2024年10月曾表示和邱澤都走順其自然的路線，「看老天要不要給，沒有特別安排。」