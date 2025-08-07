陳文茜鬥惡癌「15腫瘤纏身」！　最新2檢查出爐：閻羅王退貨了我

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第4期，正在積極接受免疫治療。她昨日（6）以「被閻羅王退貨」為題發文，透露最新血液檢查報告帶來了好消息。

▲陳文茜最新檢查報告出爐，發文提及：「謝謝閻羅王，暫時退貨了我。」（圖／翻攝自臉書）

陳文茜表示，收到最新的美國血液檢查報告，顯示血液中具基因突變的癌細胞DNA量極少（<0.05%），代表免疫治療相當有效。自認看不懂報告的每個細節，她以白話文說明：「我暫時被閰羅王退貨了。」此外，她日前做了正子攝影，又呈現「一堆亮晶晶」反應，且出現在舊腫瘤區，正是體內的15顆腫瘤，為此台大癌醫中心醫院院長楊志新再次進行的肝臟切片，最終結果證實為「Negative（陰性）」，並非癌細胞。

得知消息的陳文茜描述，當時她因為肝臟切片太多造成疼痛，又打嗎啡、麻醉止痛針顯得精神恍惚，但聽到醫師告知好消息，整個人好像醒了，「切片也不是（癌細胞），血液也沒有癌細胞⋯⋯答案可能是經由免疫療法，我可能暫時擋住了世界級的癌症之王，剩下的癌細胞殘兵，未來繼續殺」。

然而，這場勝利並非毫無代價，陳文茜形容自己的狀況如同「沒有贏家的關稅貿易戰」。她坦言，雖然成功抑制了癌細胞，但免疫治療也留下了許多慢性後遺症，生活品質大受影響。她的胰臟、牙齒、胃部、腦下垂體、肺部及腸道等多重器官都遭到攻擊，導致她必須嚴格控制血糖，進食時不僅疼痛，食物還經常卡在食道與胃之間，生活充滿挑戰。她形容自己如果是拖著「殘破之身」賴活下來，這並非一齣精彩的連續劇，「很不適合瀟灑性格的我」。

同時陳文茜也感謝自己的醫師們，感覺現在的自己是幸運的，未來是充滿挑戰的。她得了惡癌，身上攜帶著15個腫瘤，不禁問：「閻羅王，你的退貨，或是暫時退貨，是什麼意思？」她深呼吸一口氣，肝臟立刻疼痛，最後告訴自己，有些事不必追問，只能說聲「謝謝你，閻羅王，暫時退貨了我」。

網友則湧入留言祝福「太好了！文茜姐，繼續加油！為妳歡呼」、「感謝令人雀躍的退貨」、「恭喜文茜姐！ 會越來越好」、「無所畏懼的文茜姐，願妳早日康復」。