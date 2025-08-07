宮崎葵秘生第4胎！再婚岡田准一「7年生4娃」…不休產假挺肚拍廣告

記者陳芊秀／綜合報導

日本「國民女神」宮崎葵被瘋傳已經秘密生下第4胎！現年39歲的她與岡田准一於2017年再婚，2018年10月生下第一胎寶寶，日後鮮少再傳出生產消息，7日爆出已經升格當四寶媽，震驚日網。

▲宮崎葵秘生第4胎。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性SEVEN》報導，友人爆料宮崎葵今年已經生下第4胎，「不知不覺中她已是4個孩子的媽媽。雖然美貌依舊，但她似乎經常帶著4個孩子一起外出呢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而且宮崎葵工作從未間斷，完全沒有提出產假、育嬰假。廣告界人士透露，「她（宮崎葵）在生產前後都盡可能地持續工作。在今年某個肚子已經很明顯的時期，也照常進行拍攝」，廣告團隊以她的身體狀態為優先，拍攝時以她的上半身特寫為主，而且生產後不久，馬上又接拍另一支廣告，而且身材依舊纖細。據了解，她與廣瀨鈴合作拍麥當勞廣告，4月時廣告只有上半身入鏡，而7月發表的新廣告，鏡頭明顯可見纖細腰身。

▲宮崎葵4月播放的麥當勞廣告，花絮照只有上半身入鏡。（圖／翻攝自X）

▲宮崎葵7月麥當勞新廣告上線，可見到纖細腰身。（圖／翻攝自X）



宮崎葵10月要演出朝日電視台的電視劇，並且接演明年（2026）播出的大河歷史劇《豐臣兄弟！》，對產後身體勢必會有極大負擔。她的丈夫岡田准一離開傑尼斯事務所後獨立門戶，能夠自己掌控工作行程，雙方約好「一個在工作時，另一個就負責家事與育兒」，因此丈夫增加許多時間照顧家庭與小孩。