米可白愛犬離世1個月「被質疑怎還放不下」！深夜悲回：養過才知道

記者潘慧中／綜合報導

米可白（趙亦瑄）13歲愛犬錢錢因罹患胃癌於7月離世，沒想到，6日寫下一篇思念毛小孩的貼文後，被部分網友不解地問「錢錢走了1個月，妳怎麼都還放不下」，對此，她感慨地說，「牠就算走了1個月、1年、10年，我還是放不下。」

▲米可白回應網友留言。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白在Instagram限時動態PO出握著錢錢腳丫的照片說，自從愛犬離世，她的心就缺了一角，雖然隨著時間悲傷會被沖淡、祝福會變多，「但我依舊很想牠，想牠撒嬌的模樣，想牠賴皮的模樣。」

▲米可白深夜思念錢錢。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



錢錢之於米可白是最親密的家人，「牠陪伴我13年，是我人生每一段起落裡最安靜、最溫柔的存在。」原本自認獨立的她，直到愛犬離世才發現自己有多麼需要錢錢，「每一次工作失落、心情煩悶的時候，牠不說話，只是默默靠過來，靠著我、看著我、用濕濕的鼻尖頂著我。牠不會給我建議，但牠的陪伴，勝過任何言語。」

▲▼米可白愛犬錢錢於7月離世。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



雖然很多人不懂毛小孩離開比親人還難受的原因，但米可白解釋只有養過、愛過、全心全意照顧過的人才懂，「牠們的生命太短，但牠們把所有的愛都給了我們。失去牠，不是單純的離別，而像是人生的一部分被挖空。」