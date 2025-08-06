董至成送關心「探病沈玉琳」遭酸民炮轟！　言論被惡意曲解掀討論

記者孟育民／台北報導

主持人沈玉琳日前住進加護病房，6日確定其罹患的是血癌，稍早本人也證實病情，並坦言接下來會有一段時間無法和大家見面，會好好配合治療、專心養病，消息一出震驚演藝圈。眾人湧入他的社群打氣，超過上千網友、50位明星留言，希望他能早日恢復健康。不過好友董至成一句關心留言，卻遭到網友惡意曲解，引起討論。

▲董至成關心沈玉琳沒想到被人惡意曲解 。（圖／翻攝自董至成、沈玉琳臉書）

沈玉琳發文表示，自己罹患的是白血球異常增生的白血病，「由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」他也感謝各界的關心，「每一句鼓勵我都收到、都放在心裡，這些支持，會是我療癒過程中最強大的力量。」

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▲沈玉琳發文湧入不少好友留言。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

董至成看到消息第一時間送上關心，在貼文底下留言「玉琳兄早日康復，我再去看你」，不過卻被網友曲解 ，砲轟「病人最討厭就是探病，請給病人一定時間休養休息可以嗎」，掀起不少討論，但大部分人認為一番好意卻被理解為惡意，替董至成抱不平，痛批該名網友：「住海邊喔」、「人家有說最近？」