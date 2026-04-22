陳詩媛認「生完有種不真實感」　親揭月中生活：好好找回自己

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟去年6月登記結婚，10月公開懷孕喜訊，夫妻倆已在同年12月補辦婚宴，並於上個月20日平安生下兒子。平時會透過社群記錄生活的她，今（22）日發文分享產後在月子中心的生活，同時也感性表示：「剛生完寶寶的日子，總有一種不真實感。」

▲陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

陳詩媛坦言，剛生產完的日子充滿不真實感，每天在適應媽媽這個新身分與練習照顧寶寶之間忙碌，心情難免緊繃。為了讓自己能好好調養，她選擇在產後護理之家度過產後第一個月。陳詩媛感性分享，雖然每天的生活不外乎就是「吃飯、睡覺、擠奶、看寶寶」，但在團隊的協助下，這段日常變得既充實又療癒，讓她原本緊繃的心情能慢慢鬆開。

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陳詩媛透露，每天她最期待的時刻，就是拉開窗簾迎接陽光，悠閒享用營養師配好的餐點。這段日子對她而言，不僅是身體的恢復，更是讓她在成為媽媽的路上，能先好好地找回自己。貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「漂亮詩媛」、「妳好漂亮」、「到底是有沒有生啊，根本沒變，還變漂亮。」