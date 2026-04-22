天心暴瘦剩4字頭！厲鬼妝太駭人　莊凱勛嚇醒驚喊：撞臉「暗網傳説」MOMO

記者蕭采薇／台北報導

靈異驚悚電影《祭弒》找來天心首度演出恐怖片，22日莊凱勛、天心、林暉閔及邵奕玫受訪時，天心透露在片中遭邪靈附身，為了追求極致的憔悴詭譎感，她刻意減重，體重甚至暴跌至4字頭，創下出道以來最瘦紀錄。

▲《祭弒》找來天心首度演出恐怖片。（圖／記者周宸亘攝）

天心暴瘦創出道新低！驚悚厲鬼妝撞臉「MOMO」



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天心極致憔悴的神情搭配特殊妝容，讓片中老公莊凱勛多次在片場被嚇到魂飛魄散。莊凱勛心有餘悸地笑說，某天早上原本想熱情打招呼，結果一開門看到化好厲鬼妝的天心，當場被嚇到完全清醒：「嚇到連喝黑咖啡的錢都省了！」更驚呼天心當時的模樣簡直撞臉暗網傳說中專門恐嚇小孩的怪物「姑獲鳥（MOMO）」。

▲《祭弒》天心、莊凱勛飾演夫妻。（圖／記者周宸亘攝）

韓國老公身兼「嚇人教練」！殺青下廚煮台式青菜補身

身為恐怖片重度愛好者的天心，這次為了掌握最核心的「Jump Scare」節奏，竟讓完全不敢看恐怖片的韓籍老公成了私人教練！她爆料，老公為讓她體會真實恐懼，有次去大賣場時，竟躲在停車場柱子後面突然衝出來嚇她，還認真叮嚀：「要記住這個被嚇到的感覺！」而拍完戲回到韓國後，老公更貼心鑽研韓國罕見的「台式炒青菜」為她進補，讓她大呼感動。

▲《祭弒》（左起）林暉閔、天心、莊凱勛、邵奕玫。（圖／記者周宸亘攝）

莊凱勛化身癲狂瘋父！麻布袋套頭狠抽林暉閔



莊凱勛在片中飾演落魄父親，為求財竟將親生孩子獻祭，甚至懷疑兒子中邪，將林暉閔頭套麻布袋綑綁於浴缸內，手持流刺網狂暴鞭打。林暉閔回憶，當時在麻布袋中視線受阻，聽見鞭聲不自覺渾身起雞皮疙瘩，還因太過投入脫口痛罵父親是「瘋子」。

為這場戲跪了近4小時的他，直到收工才發現雙腿滿是大片瘀青，敬業精神被莊凱勛大讚是「梭哈型」演員。不過莊凱勛戲裡瘋癲，戲外卻是無敵暖男。開拍前他主動要求將鐵絲道具改為皮製材質，並反覆拿自己「試打」確認力道；天心也加碼爆料，莊凱勛在試戲時還不忘撩妹，直呼「老婆這麼漂亮還要住凶宅，很委屈」，逗得全場大笑。

▲天心拍攝《祭弒》時，暴瘦到體重只剩4字頭。（圖／記者周宸亘攝）

新生代吃盡苦頭！邵奕玫吞「廚餘泡菜」狂吐4次

新生代演員在片中也吃足苦頭。邵奕玫為了劇情需要，必須吃下長得像「廚餘」的豬肉泡菜再反覆吐出，前後拍了四次，讓她苦笑：「吃到後來我連是台式泡菜都吃得出來！」此外，她還要單手揮舞重達5公斤的鐵棍追打天心與項婕如，拍到雙手痠痛不已，但她特別感謝天心就算沒鏡頭，也坐在地上陪她練習。導演邱晧洲則強調，《祭弒》並非單純為了嚇人，而是探討親情在極端壓力下的變異，盼觀眾能進戲院感受深刻的人物情感。