ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

通告費排行出爐「她墊底走心」
變天倒數！全台雷雨狂炸3天
宅男女神炒股「半個月賺百萬」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

經紀人追媽祖未請示偷拍「粉紅超跑」！　楊子儀一看照片全白發毛：要打招呼

記者蕭采薇／台北報導

以台灣深厚的媽祖信仰為背景的電影《農曆三月二十三》，演員楊子儀、吳政勳、陳明真今（22）日現身宣傳。適逢近期「全台瘋媽祖」熱潮，楊子儀今年也親自參與了「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境」，也親身見證了媽祖「大慈」的力量。

▲楊子儀、吳政勳、陳明真《農曆三月二十三》見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊子儀今年也親自參與了「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境」。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

友母被宣判剩3個月壽命！求媽祖「換花」奇蹟延命3年

他回憶起自己第一次去走白沙屯時，當時的「香燈腳」還沒有現在這麼多，同行的起因是因為朋友的媽媽生重病，被醫生宣判壽命只剩三個月，有人建議可以去向媽祖祈求「換花」。

沒想到那次同行，他們不僅幸運地成功靠近轎子換花，那位原本被判定只剩三個月生命的朋友母親，竟奇蹟似地多活了三年才安詳離世，親眼見證的媽祖神蹟讓他至今難忘。

▲楊子儀、吳政勳、陳明真《農曆三月二十三》見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）吳政勳、陳明真、楊子儀現身為《農曆三月二十三》宣傳。（圖／記者林敬旻攝）

沒請示就偷拍粉紅超跑！經紀人打開相簿「白茫茫一片」

除了感人的換花奇蹟，這回進香也發生了難以解釋的玄妙事件！楊子儀透露，當時經紀人因為被擁擠的人潮擠得比較遠，便私下想從後面偷拍一張「粉紅超跑」的照片。沒想到在回程的高鐵上，經紀人打開手機相簿確認時，發現其他照片一切正常，唯獨拍神轎的那張照片竟變成「白茫茫一片」。

楊子儀見狀立刻問經紀人：「你有跟媽祖說你要拍照嗎？」經紀人才恍然大悟驚呼：「沒有欸！」這段超玄的經歷也讓楊子儀笑說，大家如果想拍照留念，心裡還是要先跟媽祖打聲招呼以示尊重。

▲楊子儀、吳政勳、陳明真《農曆三月二十三》見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊子儀首度挑戰背負深仇大恨的反派角色「黑豬」。（圖／記者林敬旻攝）

楊子儀化身反派「虐心CP」！大讚吳政勳：男版劉雪華

在電影《農曆三月二十三》中，楊子儀首度挑戰背負深仇大恨的反派角色「黑豬」，將人性的掙扎與痛苦詮釋得淋漓盡致，充滿張力與無奈的眼神讓導演大力讚賞。劇中他與吳政勳飾演的「符皓」有著糾葛三世的仇恨，兩人對手戲極多，更有多場撼動人心的「男兒淚」哭戲，展現出強烈的化學反應，甚至被劇組封為「虐心CP」。

▲楊子儀、吳政勳、陳明真《農曆三月二十三》見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）吳政勳、楊子儀在《農曆三月二十三》有對手戲。（圖／記者林敬旻攝）

談到對手戲，楊子儀對吳政勳的演技讚不絕口，直誇他是「男版劉雪華」：「只要導演喊3、2、1，他的眼眶瞬間就濕了，眼淚精準掉下，那種悲愴感會直接渲染給對手演員。」

▲楊子儀、吳政勳、陳明真《農曆三月二十三》見面會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳明真在《農曆三月二十三》飾演「人間媽祖」。（圖／記者林敬旻攝）

而在片中飾演「人間媽祖」的陳明真則感性分享，媽祖的形象總是關懷眾生，拍攝期間每天都覺得活在媽祖的庇護中，感到十分幸福。她更透露在媽祖廟前拍攝的戲份最令她動容：「只要站在媽祖面前，內心就不由得感動，淚水止不住。我們不是在演戲，而是真的活在那個環境裡。」電影《農曆三月二十三》將於5月8日全台大銀幕震撼上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

楊子儀農曆三月二十三白沙屯媽祖

推薦閱讀

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」！粿粿開車狂繞⋯行蹤全露餡

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」！粿粿開車狂繞⋯行蹤全露餡

15小時前

快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋

快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋

5小時前

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸：哥們真不挑

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸：哥們真不挑

4小時前

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

12小時前

快訊／朱軒洋認愛吳卓源！挺過「劈腿風波」發聲：會更珍惜這份感情

快訊／朱軒洋認愛吳卓源！挺過「劈腿風波」發聲：會更珍惜這份感情

4小時前

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」！噤聲共識曝：加深彼此壓力

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」！噤聲共識曝：加深彼此壓力

14小時前

電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」！同居全被拍 信義區約會超甜

電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」！同居全被拍 信義區約會超甜

15小時前

朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合！ 　直入香閨「換裝過夜」

朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合！ 　直入香閨「換裝過夜」

15小時前

宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

11小時前

快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首度露面回應　「感情現況」全說了！

快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首度露面回應　「感情現況」全說了！

8小時前

切割親哥遭打臉！Jisoo《訂閱男友》露餡　公司急回應

切割親哥遭打臉！Jisoo《訂閱男友》露餡　公司急回應

7小時前

NONO一審遭判2年　朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝光

NONO一審遭判2年　朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝光

4/21 10:35

熱門影音

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責
伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD

伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD
李維維還原導演真實人生　飾演空服員：他們真的很辛苦

李維維還原導演真實人生　飾演空服員：他們真的很辛苦
王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」
罹患後天性血友病近況　林美秀嘆:當藝人很可憐

罹患後天性血友病近況　林美秀嘆:當藝人很可憐
台灣「水管阿民」登英國達人秀　「藍白拖+蜂炮轟頭」震撼全場

台灣「水管阿民」登英國達人秀　「藍白拖+蜂炮轟頭」震撼全場
小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界

小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界
香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年

香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年
「真．領便當」　八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」

「真．領便當」　八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」
狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！

狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！
艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事

AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事
62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

金鐘58超感動得獎感言淚灑舞台　打拚18年.40年...實至名歸的榮耀

金鐘58超感動得獎感言淚灑舞台　打拚18年.40年...實至名歸的榮耀

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

王陽明爆婚變「有事一定會宣布」　曝「沒戴婚戒」真相：手指沒救了

王陽明爆婚變「有事一定會宣布」　曝「沒戴婚戒」真相：手指沒救了

看更多

「黃麗玲的B」還有續集！　A-Lin無奈：變深夜節目了

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

八大主持人黃可欣接觸動物險毀容　老鷹突攻擊曝驚險過程

1小時前10

蔡允潔認身心狀態不太好　「看診崩潰大哭」吐自責心聲

1小時前11

陳詩媛認「生完有種不真實感」　親揭月中生活：好好找回自己

2小時前11

香蕉老婆懷孕「腋下飄狐臭」　下秒哽咽哭了：怎麼會？

2小時前20

涉《個資法》判6月　王大陸委律師聲明上訴：與事實不符

3小時前73

經紀人追媽祖未請示偷拍「粉紅超跑」！　楊子儀一看照片全白發毛：要打招呼

3小時前0

曾敬驊自爆胖14kg「屁股變大」　尬聽朱軒洋復合吳卓源⋯暖喊：想一起拍戲

4小時前1820

快訊／朱軒洋認愛吳卓源！挺過「劈腿風波」發聲：會更珍惜這份感情

4小時前111

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸：哥們真不挑

5小時前10

《女大》男神轉戰八點檔！　超渣「誘騙星二代」遭正宮抓包賞巴掌

讀者迴響

熱門新聞

  1. 直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」
    15小時前3631
  2. 快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋
    5小時前4020
  3. 「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸
    4小時前221
  4. BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚
    12小時前21
  5. 快訊／朱軒洋認愛吳卓源！發聲：會更珍惜這份感情
    4小時前3620
  6. 方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」
    14小時前81
  7. 電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」
    15小時前612
  8. 朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合　直入香閨
    15小時前164
  9. 宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了
    11小時前
  10. 快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首露面「感情現況」全說了！
    8小時前105
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合