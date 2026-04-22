經紀人追媽祖未請示偷拍「粉紅超跑」！　楊子儀一看照片全白發毛：要打招呼

記者蕭采薇／台北報導

以台灣深厚的媽祖信仰為背景的電影《農曆三月二十三》，演員楊子儀、吳政勳、陳明真今（22）日現身宣傳。適逢近期「全台瘋媽祖」熱潮，楊子儀今年也親自參與了「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境」，也親身見證了媽祖「大慈」的力量。

▲楊子儀今年也親自參與了「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境」。（圖／記者林敬旻攝）

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友母被宣判剩3個月壽命！求媽祖「換花」奇蹟延命3年

他回憶起自己第一次去走白沙屯時，當時的「香燈腳」還沒有現在這麼多，同行的起因是因為朋友的媽媽生重病，被醫生宣判壽命只剩三個月，有人建議可以去向媽祖祈求「換花」。

沒想到那次同行，他們不僅幸運地成功靠近轎子換花，那位原本被判定只剩三個月生命的朋友母親，竟奇蹟似地多活了三年才安詳離世，親眼見證的媽祖神蹟讓他至今難忘。

▲（左起）吳政勳、陳明真、楊子儀現身為《農曆三月二十三》宣傳。（圖／記者林敬旻攝）

沒請示就偷拍粉紅超跑！經紀人打開相簿「白茫茫一片」

除了感人的換花奇蹟，這回進香也發生了難以解釋的玄妙事件！楊子儀透露，當時經紀人因為被擁擠的人潮擠得比較遠，便私下想從後面偷拍一張「粉紅超跑」的照片。沒想到在回程的高鐵上，經紀人打開手機相簿確認時，發現其他照片一切正常，唯獨拍神轎的那張照片竟變成「白茫茫一片」。

楊子儀見狀立刻問經紀人：「你有跟媽祖說你要拍照嗎？」經紀人才恍然大悟驚呼：「沒有欸！」這段超玄的經歷也讓楊子儀笑說，大家如果想拍照留念，心裡還是要先跟媽祖打聲招呼以示尊重。

▲楊子儀首度挑戰背負深仇大恨的反派角色「黑豬」。（圖／記者林敬旻攝）

楊子儀化身反派「虐心CP」！大讚吳政勳：男版劉雪華

在電影《農曆三月二十三》中，楊子儀首度挑戰背負深仇大恨的反派角色「黑豬」，將人性的掙扎與痛苦詮釋得淋漓盡致，充滿張力與無奈的眼神讓導演大力讚賞。劇中他與吳政勳飾演的「符皓」有著糾葛三世的仇恨，兩人對手戲極多，更有多場撼動人心的「男兒淚」哭戲，展現出強烈的化學反應，甚至被劇組封為「虐心CP」。

▲（左起）吳政勳、楊子儀在《農曆三月二十三》有對手戲。（圖／記者林敬旻攝）

談到對手戲，楊子儀對吳政勳的演技讚不絕口，直誇他是「男版劉雪華」：「只要導演喊3、2、1，他的眼眶瞬間就濕了，眼淚精準掉下，那種悲愴感會直接渲染給對手演員。」

▲陳明真在《農曆三月二十三》飾演「人間媽祖」。（圖／記者林敬旻攝）

而在片中飾演「人間媽祖」的陳明真則感性分享，媽祖的形象總是關懷眾生，拍攝期間每天都覺得活在媽祖的庇護中，感到十分幸福。她更透露在媽祖廟前拍攝的戲份最令她動容：「只要站在媽祖面前，內心就不由得感動，淚水止不住。我們不是在演戲，而是真的活在那個環境裡。」電影《農曆三月二十三》將於5月8日全台大銀幕震撼上映。