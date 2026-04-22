電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」！同居全被拍 信義區約會超甜

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電豹女笑笑爆「熱戀小5歲同隊球員」！同居全被拍 信義區約會超甜

隊內佳偶1／啦啦隊女神笑笑爆「秘戀」狀元郎林信寬　甜蜜同遊101愛的小手捏肩全被攝

▲本刊4月17日直擊啦啦隊雙棲女神笑笑，和同隊小前鋒林信寬晚餐約會。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

現年28歲的籃、棒雙棲啦啦隊女神「甜心女孩」劉姿妤（笑笑），身兼電豹女副隊長、樂天桃猿啦啦隊成員，去年才自招感情是「歸零」狀態，但其實她早有新進展，交往對象是同屬台啤永豐雲豹籃球隊、且小她5歲的球員林信寬。而時報周刊CTWANT也在4月17日直擊兩人約會共度浪漫時光，還與電豹女草莓一起來個double date。

隊內佳偶1／啦啦隊女神笑笑爆「秘戀」狀元郎林信寬　甜蜜同遊101愛的小手捏肩全被攝

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▲當日下午5點林信寬開車到台北市大安區接笑笑，她相當熟門熟路一屁股就坐上副駕駛座。（圖／本刊攝影組）

本刊在4月17日林信寬結束球隊訓練後，下午5點直擊他自新北市住處開車直奔台北市大安區某髮廊，不久後便見到「女主角」笑笑現身，她相當熟門熟路一屁股就坐上副駕駛座，隨後一起前往信義區百貨公司停車場，展開約會行程。

隊內佳偶1／啦啦隊女神笑笑爆「秘戀」狀元郎林信寬　甜蜜同遊101愛的小手捏肩全被攝

▲笑笑和林信寬在信義區吃烤肉大餐，同行的還有同隊球員陳孝榕和女友草莓，席間林信寬不知講了什麼？一番話讓笑笑露出「蛤」的狐疑神情。（圖／本刊攝影組）

情侶倆搭電梯到了商場，笑笑先獨自逛了商店，林信寬則是先跑一趟洗手間。隨後2人到了樓上的韓式烤肉餐廳用餐，一起用餐的還有同隊球員陳孝榕和女友草莓，同樣也是「籃球員+啦啦隊」的近水樓台情侶CP。時隔再度看到陳孝榕與草莓雙方的感情依舊甜蜜、互動親暱，讓身在遠處眺望的狗仔哥哥突然再度相信人間有真愛。

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▲飽餐一頓後，2對情侶接著轉往逛百貨行程。（圖／本刊攝影組）

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▲逛街途中，笑笑不停地在幫林信寬拍帥照。（圖／本刊攝影組）

4人用餐約1小時，雖然林信寬與笑笑肢體互動不多，但仍可見情感交流，兩人相處自然宛如老夫老妻一般。席間林信寬不知講了什麼？一番話讓笑笑和陳孝榕皆露出「蛤」的狐疑神情，互動相當有趣。飽餐一頓後，2對情侶接著開始逛街行程，先後造訪台北101內精品店，包括LV與DIOR，接著再到微風南山逛Prada。排隊進店等待過程中，笑笑還貼心替男友拍帥照，甜蜜互動藏不住，而另一對則是由的陳孝榕幫女友草莓拍美照。但眾人最終皆未消費。

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▲一路上林信寬數度抽起電子菸來抽。（圖／本刊攝影組）

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▲笑笑與草莓兩人逛起內衣店，兩個男生則坐在外面的長椅等候休息。（圖／本刊攝影組）

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▲經過一晚的時間，兩人終於出現難得親密互動，笑笑伸手替林信寬捏肩，流露貼心的一面。（圖／本刊攝影組）

晚間7點多，2對情侶來到電影院廣場，女生們進店選購貼身衣物，男生則坐在外面的長椅等候休息，林信寬期間拿出電子菸吞雲吐霧、陳孝榕則低頭滑手機。而笑笑逛了一圈後便先回到男友身邊坐下，等採買完畢的草莓提著戰利品出來會合。隨後一行人買茶飲解渴。而經過一晚的等待，兩人終於出現難得親密互動，她伸手替林信寬捏肩，流露貼心一面。買好了飲料，4人續逛百貨，女生們戰力驚人，一逛就是1個多小時。晚間9點38分，4人結束double date，兩對情侶各自前往停車場取車。10點多，笑笑與林信寬一同返回新北市住處。

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▲結束double date，兩對情侶各自揹著戰利品前往停車場取車，笑笑與林信寬一同返回新北市住處。（圖／本刊攝影組）

此外，15日晚間，笑笑工作結束後返家，林信寬稍晚也搭車回到同一社區；隔日上午笑笑獨自外出練舞，下午返回住處。據本刊多日觀察下來，兩人關係不僅止於熱戀，甚至疑似已發展到同居階段。

對於本刊在4月17日直擊笑笑和同隊球員林信寬燒肉約會，笑笑經紀人回覆兩人關係：「年輕人有戀愛的自由，只要不影響工作，我們都給予祝福！」

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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