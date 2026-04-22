《女大》男神轉戰八點檔！　超渣「誘騙星二代」遭正宮抓包賞巴掌

記者黃庠棻／台北報導

向來以「正派暖男」形象深植人心的藝人卞慶華，近日驚喜客串民視八點檔《豆腐媽媽》，沒想到形象大翻轉，竟變身感情詐騙渣男。劇中他不僅欺騙女友曉慧（程雅晨飾）的感情，更色膽包天想誘騙彩華（方琦飾）進摩鐵開房。

▲卞慶華客串《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

首次挑戰反派渣男，卞慶華坦言起初壓力極大，深怕被熱情觀眾罵翻。他透露剛開拍時因為要求好心切，表現顯得縮手縮腳。這時，黃尚禾看出他的緊繃，特別上前點醒他「你第一場演得太保守了，要放膽去玩！」更幽默開導「要渣就要渣到底，黑紅也是紅！」這番話讓卞慶華瞬間開竅，決定打破既定印象，徹底釋放表演魂。

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▲卞慶華客串《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

提到印象最深的一場戲，卞慶華認為莫過於飯店抓姦的火爆場面。為了追求寫實感，卞慶華與程雅晨商量後決定捨棄借位，直接挑戰「真打」，他苦笑說「那一個巴掌下去，反應真的非常真實，我們一次就過！這是我人生第一次被甩巴掌，正式獻給戲裡的曉慧了。」

▲卞慶華客串《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

而被誘騙至摩鐵的方琦則分享，當初看劇本時覺得很正常，沒做什麼特別準備，只加了安全褲防走光。沒想到實際拍攝被下藥、帶進房間的橋段時，恐懼感竟油然而生「當下真的覺得很可怕，有一種真的要被侵犯的恐懼感。」

▲卞慶華客串《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

方琦隨後笑著補充，唯一值得安慰的是，因為劇中設定是去「出任務」，所以造型打扮得非常精緻「至少我是美美的去面對這件可怕的事。」她也特別感謝現場的演員們，包括卞慶華、黃尚禾、范瑞君及馬國弼「大家都很保護我，不斷提醒我小心走光，讓我能在安全的環境下，沉浸在角色的恐懼中。」

▲卞慶華客串《豆腐媽媽》。（圖／民視提供）

卞慶華這次在《豆腐媽媽》中的客串演出，不僅展現了完全不同的表演層次，更與萬家成員激盪出強烈火花。雖然劇中角色令人恨得牙癢癢，但也成功打破他的過往框架。