朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合！ 　直入香閨「換裝過夜」

▲4/14 19：31 朱軒洋進入吳卓源的住處，顯得熟門熟路，兩人仍然維持熱戀狀態（左圖）；4/19 15：44 進門之前，吳卓源左顧右盼，感覺很怕自己的新家曝光。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

兩年前，吳卓源曾捲入朱軒洋與女友的感情風波，兩人一度斷開關係，她曾坦言「愛情和交友全看錯了。」只是年初又傳出大復合的消息。本刊日前直擊，朱軒洋到吳卓源位於北市內湖區的住處過了一夜。

4月14日傍晚6點多，朱軒洋出現在北市內湖自家門口，看似準備外出，卻又臨時折返。隔了半小時後，他才再次出門，先騎共享腳踏車到捷運站附近，沒想到只騎了短短一段就還車，接著改搭公車離開，整段行徑顯得有些迂迴。

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▲4/19 15：23 吳卓源現身住處，正是朱軒洋出入過夜的地方，不久前甚至傳兩人進入同居狀態。（圖／鏡週刊提供）

▲15：39 吳卓源把自己臉蓋得緊緊，且出現在住處附近時顯得小心翼翼。（圖／鏡週刊提供）

▲4/14 18：36 本刊直擊朱軒洋出入吳卓源住處附近。（圖／鏡週刊提供）

晚間7點多，朱軒洋下車後先到連鎖速食店買晚餐，之後步行轉入巷內，最後自行拿出鑰匙開門進入內湖一處華廈。到了隔天下午3點多，朱軒洋才獨自離開華廈，身上衣物已與前一晚不同，還邊走邊整理褲頭，看來就像在屋內過夜後才離去，整體狀態顯得相當放鬆，可見對於那棟住處十分熟悉。

▲19：08 朱軒洋用共享腳踏車跟公車代步，看來已很融入內湖的在地生活。（圖／鏡週刊提供）

▲4/15 15：43 朱軒洋離開吳卓源住處時，已經換了一套新的穿搭，可見過夜所需用品備得很全。（圖／鏡週刊提供）

加上該處地點過去曾與吳卓源的生活圈重疊，讓人更加好奇朱軒洋和她是否就如圈內傳言，彼此已經重回熱戀狀態。果然過幾天吳卓源出入同棟華廈，證實那是她的香閨。



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