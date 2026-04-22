快訊／被爆秘戀舒華…柯震東首度露面回應　「感情現況」全說了！

記者黃庠棻／台北報導

男星柯震東日前遭週刊爆料與南韓女團I-DLE台灣成員葉舒華爆出緋聞，傳出女方甚至已經見過男方父母，他的家人還稱讚女生「很有家教」，雙方傳出熱戀的新聞鬧得沸沸揚揚。時隔一個禮拜，柯震東在今（22）日出席軍靴品牌活動被問及此事，也做出回應。

▲柯震東爆出緋聞首露面。（圖／記者黃克翔攝）

柯震東今（22）日出席軍靴品牌活動擔任代言人，是他與舒華傳出緋聞之後首度公開現身，被問及此事他也大方表示「其實跟大家還有其他人一樣意外吧，當時新聞出來的時候，公司也有做出回應」，同時將此事歸為「謠言」，對於被女方粉絲抨擊，他回應「不會委屈啦，都是言論自由」。

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▲柯震東與舒華傳出緋聞。（圖／翻攝自IG）

不僅如此，柯震東被問到私下是否會跟舒華聯繫，他說道「基本上是沒有耶」，更坦言擔心「多說多錯」，一切以公司回應為主。至於現階段的感情狀態，他表示「順其自然，（感情）來了就來、走了就走」，被問到目前有沒有發展的對象，他表示「完全都在工作，我很宅」。

▲柯震東爆出緋聞首露面。（圖／記者黃克翔攝）

此外，柯震東也分享自己喜歡走路，曾從自己的大安區住家走到林口，只為了見朋友一面，最高紀錄一天可以累積3萬到4萬步，未來他也計劃到歐洲走「朝聖之路」，被問及是否會「帶著女朋友一起走」，他不假思索地回道「不會耶，我是為了我媽走的，她是基督徒」。