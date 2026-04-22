香蕉老婆懷孕「腋下飄狐臭」　下秒哽咽哭了：怎麼會？

記者王靖淳／綜合報導

藝人香蕉（王俊傑）曾是節目《瘋神無雙》的班底，他在2023年和圈外女友Timmy登記結婚，日前小倆口宣布將迎來新生命的到來，正式升格新手爸媽。格外引人注意的是，香蕉近日在社群PO出一段影片，透露Timmy疑因懷孕後賀爾蒙改變，竟開始出現狐臭的問題。

▲香蕉透露老婆懷孕後疑似賀爾蒙改變。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）



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透過香蕉分享的影片可見到，近日兩人在家中互動時，Timmy突然表情緊張地要求香蕉「你來聞聞看」，直覺腋下散發出的氣味好像怪怪的。香蕉在聞過之後也露出驚訝的表情，雖然他比對腋下後表示自己還好，但這股陌生的氣味卻讓Timmy當場心碎，甚至忍不住委屈落淚。

Timmy邊哭邊不可置信地直呼：「好臭喔，我怎麼會有狐臭？」面對愛妻突如其來的眼淚，香蕉雖然當下感到困惑，驚覺氣味確實有異，不過他也向老婆安慰說道：「懷孕這十個月可以，之後就調回來啦！」影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「心疼太太」、「趕快抱抱太太呀」、「辛苦了！媽媽是最棒的。」