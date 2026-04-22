BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK成員Jisoo的親哥金政勳（音譯）近期遭到妻子毀滅式爆料，妻子A女指控婚後遭長期家暴、性暴力與精神控制。事實上，金政勳結過兩次婚，第一任於2019年結婚，當時BLACKPINK還有去參加前嫂子婚禮，因此有不少人把兩任混淆；事發5天，前妻21日晚間在IG發文表示「我們在2025年1月離婚了」，正式切割。

▲金政勳第一次結婚時，BLACKPINK有去婚禮。（圖／翻攝自金政勳YouTube、金政勳前妻IG）



出面指控金政勳家暴的妻子為第二任，2003年出生的A女年僅23歲，近期因遭到長期性虐待、精神虐待，體重驟降到34公斤，她曾曬出與金政勳的結婚證書，以及兩人的婚戒，證實兩人的婚姻關係，但她21日突然把所有爆料文章刪光光，令粉絲擔心不已。

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由於有網友將第一任妻與第二任妻搞混，因此不少人認為A女所言是假的。但事實上，金政勳早在2019年結過一次婚，他與第一任妻是婚前懷孕，2019年5月結婚，同年10月誕下長女。

▲▼Jisoo親哥前妻發文證實「去年1月離婚了」。（圖／翻攝自金政勳前妻IG）



BLACKPINK所參加的哥哥婚禮，就是第一任妻子的婚禮，由於金哥第一任妻子當時還有製作甜蜜的結婚影片，開啟YouTube頻道分享日常，在粉絲間小有名氣，只是兩人後來離婚，金政勳悄悄找到第二春，就沒盛大對外公開了。

金政勳爆發家暴，第一任妻子沈默4日後，21日晚間首度發文，「我們在2025年1月離婚了，在那之後發生的事，我全都不知情，請克制沒確認過的事情以及惡意留言，還有謝謝守護我以及擔心我的人。」正式切割，也首度認了與金政勳婚姻早就結束。