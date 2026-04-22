方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」！噤聲共識曝：加深彼此壓力

圖文／鏡週刊

另一方面，方志友在爆出婚變期間，都在忙著拍戲，近期才剛殺青，戲約不斷的她投入工作，和楊銘威減少相處，在距離拉開後，反而沒了生活上柴米油鹽等瑣事的摩擦，也讓她能以更冷靜的態度重新檢視這段關係。

畢竟方志友除了是妻子、也是媽，一直以來，對她最重要的就是保護家人。據悉，方志友跟楊銘威達成共識，不管夫妻的情況如何變化，對外一律不回應，因為家人漸漸長大，也開始會用網路搜尋新聞，尤其要避免婚內事成為公開話題，影響家人的心情與成長。

此外，方志友也檢討自己，她過去對外受訪時，本來只是為了提供素材，卻講了太多夫妻個性、相處的落差，包括數落楊銘威是個「沒有原則的爸爸」等，都讓婚姻情況被放大檢視、加深彼此壓力。

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▲方志友分享美食的片段中，可見身後冰箱上還有楊銘威及孩子的照片。（翻攝自方志友IG）



▲方志友工作雖然忙碌，但還是常為孩子下廚。（翻攝自方志友IG）



修復裂痕 謹言又慎行

於是方志友開始決定謹言慎行、少抱怨老公，為自己和楊銘威的關係留下轉圜餘地。旁人分析，方志友和楊銘威這段一度瀕危的婚姻關係，在一個月內就產生了戲劇化的轉折，關鍵原因並不是不愛了，而是日積月累的差異產生怨懟，當這些問題浮上檯面，他們才願意好好處理。



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