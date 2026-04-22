ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

慈妹一刀切！耳下短髮亮相
7-11首推「長腿KITTY」快閃購
許路兒解放深V！「炸火辣事業線」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」！噤聲共識曝：加深彼此壓力

圖文／鏡週刊

另一方面，方志友在爆出婚變期間，都在忙著拍戲，近期才剛殺青，戲約不斷的她投入工作，和楊銘威減少相處，在距離拉開後，反而沒了生活上柴米油鹽等瑣事的摩擦，也讓她能以更冷靜的態度重新檢視這段關係。

畢竟方志友除了是妻子、也是媽，一直以來，對她最重要的就是保護家人。據悉，方志友跟楊銘威達成共識，不管夫妻的情況如何變化，對外一律不回應，因為家人漸漸長大，也開始會用網路搜尋新聞，尤其要避免婚內事成為公開話題，影響家人的心情與成長。

此外，方志友也檢討自己，她過去對外受訪時，本來只是為了提供素材，卻講了太多夫妻個性、相處的落差，包括數落楊銘威是個「沒有原則的爸爸」等，都讓婚姻情況被放大檢視、加深彼此壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

方志友婚姻破冰1／為家人達成「噤聲共識」　方志友、楊銘威婚變戲劇化轉折原因曝光

▲方志友分享美食的片段中，可見身後冰箱上還有楊銘威及孩子的照片。（翻攝自方志友IG）

方志友婚姻破冰1／為家人達成「噤聲共識」　方志友、楊銘威婚變戲劇化轉折原因曝光

▲方志友工作雖然忙碌，但還是常為孩子下廚。（翻攝自方志友IG）

修復裂痕　謹言又慎行

於是方志友開始決定謹言慎行、少抱怨老公，為自己和楊銘威的關係留下轉圜餘地。旁人分析，方志友和楊銘威這段一度瀕危的婚姻關係，在一個月內就產生了戲劇化的轉折，關鍵原因並不是不愛了，而是日積月累的差異產生怨懟，當這些問題浮上檯面，他們才願意好好處理。


更多鏡週刊報導
方志友婚姻破冰2／方志友、楊銘威「奉子成婚」變隱憂？　他酒後一句話裂痕加深很受傷
方志友婚姻破冰3／奪金馬後再進化！方志友拒投許瑋甯旗下　「自立門戶」當老闆
方志友婚姻破冰／方志友IG「關鍵舉動」疑破冰　楊銘威出外景緊繃情緒消散了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」！粿粿開車狂繞⋯行蹤全露餡

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」！粿粿開車狂繞⋯行蹤全露餡

4小時前

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」！噤聲共識曝：加深彼此壓力

方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」！噤聲共識曝：加深彼此壓力

3小時前

朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合！ 　直入香閨「換裝過夜」

朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合！ 　直入香閨「換裝過夜」

4小時前

電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」！同居全被拍 信義區約會超甜

電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」！同居全被拍 信義區約會超甜

4小時前

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

1小時前

SWAG蘇暢、艾熙領軍開戰　贏家主宰「實戰權」

SWAG蘇暢、艾熙領軍開戰　贏家主宰「實戰權」

14小時前

NONO一審遭判2年　朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝光

NONO一審遭判2年　朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝光

4/21 10:35

結婚1年多「還是很難相信會嫁你」！張天霖淡定回1句話 洪小鈴問號了

結婚1年多「還是很難相信會嫁你」！張天霖淡定回1句話 洪小鈴問號了

23小時前

楊銘威餐廳暫停營業！方志友限動比紅心力挺…1舉動婚姻破冰露端倪

楊銘威餐廳暫停營業！方志友限動比紅心力挺…1舉動婚姻破冰露端倪

3小時前

許路兒出遊難得解放深V！　「炸火辣事業線」真實身材被看光

許路兒出遊難得解放深V！　「炸火辣事業線」真實身材被看光

13小時前

夏語心45天「練出超狂六塊肌」！　驚人成果曝：長肌肉真難

夏語心45天「練出超狂六塊肌」！　驚人成果曝：長肌肉真難

12小時前

決裂前女友！朱軒洋丟工作仍復合吳卓源　親友碎唸：有那麼愛哦？

決裂前女友！朱軒洋丟工作仍復合吳卓源　親友碎唸：有那麼愛哦？

4小時前

熱門影音

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責
伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD

伊正砸800萬為老婆開藝廊　曾國城：愛妻人設真受不了XD
李維維還原導演真實人生　飾演空服員：他們真的很辛苦

李維維還原導演真實人生　飾演空服員：他們真的很辛苦
王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」
罹患後天性血友病近況　林美秀嘆:當藝人很可憐

罹患後天性血友病近況　林美秀嘆:當藝人很可憐
台灣「水管阿民」登英國達人秀　「藍白拖+蜂炮轟頭」震撼全場

台灣「水管阿民」登英國達人秀　「藍白拖+蜂炮轟頭」震撼全場
小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界

小S發起「大S最後日本旅行」　淚崩自責：不想面對世界
香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年

香港金像獎／梁家輝5度封帝！　哽咽謝愛妻：忍了我44年
「真．領便當」　八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」

「真．領便當」　八點檔驚見「便當盒裝流產嬰」
狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！

狄鶯直播「抬腿露腳底板」　秀乾淨腋下喊：沒毛！
艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」
AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事

AKIRA送咖啡甜蜜探班林志玲　霸氣：這是理所當然的事
62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

梁朝偉認需要朋友「偶爾一起」　赴德拍攝「暖幫影迷簽名」

金鐘58超感動得獎感言淚灑舞台　打拚18年.40年...實至名歸的榮耀

金鐘58超感動得獎感言淚灑舞台　打拚18年.40年...實至名歸的榮耀

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

王陽明爆婚變「有事一定會宣布」　曝「沒戴婚戒」真相：手指沒救了

王陽明爆婚變「有事一定會宣布」　曝「沒戴婚戒」真相：手指沒救了

看更多

【軍卡出任務突自撞】女士官轉彎失控衝分隔島　路口反射鏡遭毀

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

幫觀眾簽名反被問「你是誰」　曾治豪決心減肥狂甩15公斤

6分鐘前0

婚變傳1個月…方志友發文藏「破冰亮點」　楊銘威經紀人回應了！

9分鐘前0

宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

33分鐘前22

通告費排行出爐「她墊底走心」反應全放送！他奪冠⋯潘若迪：不錄了

1小時前0

限時搶／KKBOX風雲榜簽到任務開啟　3千份碎片等你領！

1小時前2

83歲「周星馳御用配角」現蹤！黃一飛暴瘦行走緩慢　神秘女子攙扶

1小時前23

鄭麗文喊「張凌赫來台」緩和兩岸？　國台辦：樂見大陸藝人赴台交流

1小時前0

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

1小時前0

傳身價6億！陳美鳳爽玩高雄曬「零修圖」美照…鬆口：考慮找房了

3小時前20

路邊看妹「脫絲襪」看到摔車！逸祥新婚妻反應超大方…他一聽羞了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」
    4小時前3426
  2. 方志友楊銘威鬧婚變1個月「爆驚人轉折」
    3小時前61
  3. 朱軒洋、吳卓源偷情斷開2年爆大復合　直入香閨
    4小時前164
  4. 電豹女副隊長爆「熱戀小5歲同隊球員」
    4小時前612
  5. BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚
    1小時前
  6. SWAG蘇暢、艾熙領軍開戰　贏家主宰「實戰權」
    14小時前65
  7. 朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝
    4/21 10:353826
  8. 洪小鈴結婚1年多「還是很難相信會嫁你」
    23小時前41
  9. 楊銘威餐廳暫停營業！方志友限動比紅心力挺
    3小時前81
  10. 許路兒出遊難得解放深V！　「炸火辣事業線」
    13小時前10
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合