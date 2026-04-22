快訊／朱軒洋認愛吳卓源！挺過「劈腿風波」發聲：會更珍惜這份感情

記者黃庠棻／台北報導

朱軒洋與吳卓源2024年被拍到在河濱公園互動親密，但男方當時仍與交往多年的女友、網紅Cindy同居，消息曝光後引發外界譁然，輿論一度炸鍋，吳卓源更被大批網友臭罵是第三者，事隔一年多，兩人近日被直擊疑似「舊情復燃」，男方被拍到出入吳卓源住所，讓這段曾鬧得滿城風雨的關係，再度成為外界關注焦點，稍早朱軒洋也做出回應。

▲朱軒洋認愛吳卓源。（圖／記者周宸亘攝）

朱軒洋稍早發出聲明，解釋了自己與吳卓源的關係，說道「這段時間，我一直在學習如何好好成為一個更成熟的人。在徹底沉澱之後，我和Julia都選擇面對內心真實的感受，未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。」

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▲朱軒洋認愛吳卓源。（圖／記者周宸亘攝）

對於與吳卓源的關係，朱軒洋正式認愛，同時也表示「這段日子以來，許多家人、朋友與前輩的關心及提醒，讓我深刻理解身為公眾人物應有的責任。過去的我做了不好的示範，讓許多人失望、也造成了傷害，這是我必須面對且深感後悔的事。」

▲吳卓源。（圖／記者周宸亘攝）

【朱軒洋聲明全文】

抱歉，因為私事佔用了大眾時間與新聞資源。

這段日子以來，許多家人、朋友與前輩的關心及提醒，讓我深刻理解身為公眾人物應有的責任。過去的我做了不好的示範，讓許多人失望、也造成了傷害，這是我必須面對且深感後悔的事。

這段時間，我一直在學習如何好好成為一個更成熟的人。在徹底沉澱之後，我和Julia都選擇面對內心真實的感受，未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。