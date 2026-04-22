切割親哥遭打臉！Jisoo《訂閱男友》露餡　公司急回應

記者林汝珊／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo親哥哥金政勳，近日爆出涉嫌性侵，引起軒然大波，對此Jisoo沈默幾天後透過經紀公司發聲，表示哥哥從未參與公司BLISSOO的經營。不料Jisoo日前主演的戲劇《訂閱男友》中，金政勳卻以「經紀公司代表」身份被列在名單上，對此，製作方也做出回應了。

▲捲哥哥醜聞爭議，Jisoo發聲切割。（圖／翻攝自IG）

Jisoo日前透過經紀公司發聲明表示，雖然在BLISSOO成立過程中曾接受家人部分建議，但家族成員從未領取任何報酬，也從未參與公司決策，「該人士與藝人共同創立公司」、「該人士為BLISSOO經營層或代表理事」等說法，皆非事實。

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▲Jisoo《訂閱男友》工作人員名單驚見哥哥金政勳。（圖／翻攝自Netflix）

不過卻被發現，Jisoo主演的《訂閱男友》片尾名單中，金政勳被以「經紀公司代表」身份被列在名單上，對此製作方回應：「經過確認，是製作公司在3月初作品上映後出現的失誤，導致演職員表中的演員管理信息出現錯誤，目前已修正。」

消息曝光後，部分網友不買單，直呼：「一開始就承認有共事但已切斷往來就好，現在這樣說謊真的太難看」、「製作公司會隨便寫一個沒關係的人當代表嗎？」