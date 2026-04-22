直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」！粿粿開車狂繞⋯行蹤全露餡

▲涉及逃兵案的王子，交保後搭車又回到先前「免費住」的昆凌豪宅。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

男星邱勝翊（王子）4月14日迎來37歲生日，然而當天同時也是他遭范姜彥豐提告侵害配偶權案件的首度開庭日， 時間點相當耐人尋味，士林地院開庭時，原告律師指出，粿粿私下暱稱王子為「殿下」，顯示兩人關係匪淺，並提出擁吻等親密合照作為佐證。最終，王子與粿粿同意連帶賠償范姜彥豐新台幣100萬元。不過當天王子未現身法庭，過往住處亦未見其蹤影，他僅在粉絲社群以貼圖方式低調回應粉絲的生日祝福，未留下任何文字說明。

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▲范姜彥豐提告侵害配偶權案件的首度開庭日，當天正巧是王子的37歲生日。（圖／蘇聖倫攝／資料照）



▲當日地院開庭原告律師指出，粿粿私下暱稱王子為「殿下」，顯示兩人關係匪淺。（圖／報系資料照）



事實上，早在本月1日，王子因涉逃兵案，遭警方持搜索票及拘提令前往其位於南港的租屋處帶回偵辦。時報周刊CTWANT則直擊他於交保後並未返回原租屋處，而是又回到台北市內湖區一處高檔住宅。據悉，該處為昆凌名下、市值逾5千萬元的豪宅，王子自2021年起便與弟弟邱宇辰（毛弟）一同免費入住。該豪宅原為周杰倫購入贈與昆凌的孝親房，先前曾傳出因王子捲入江瑋琳（粿粿）與范姜彥豐婚姻風波而遭收回，如今也證實相關說法僅為傳聞。

▲本月1日王子完成交保手續後離開地檢署。他未發一語，僅彎腰鞠躬對守候的媒體致意。（圖／本刊攝影組）



回顧當日情形，4月1日下午3點41分，王子在警方陪同下雙手上銬步出永和分局，隨即搭乘偵防車前往新北地檢署。4點14分抵達候訊室後，他一度背對鏡頭、仰頭面壁，隨後被帶入室內接受訊問。直到晚間7點51分，在律師及經紀公司人員完成交保手續後離開地檢署。面對媒體守候，他未發一語，僅彎腰鞠躬致意，隨即搭上多元計程車離去。

值得注意的是，當晚8點33分，車輛並未將王子送返南港租屋處，而是直接駛往內湖區該處豪宅。約6分鐘後，陪同的經紀公司人員獨自離開，王子則未再露面，至深夜皆未見他外出。

▲本月10日本刊直擊粿粿駕車前往台北市內湖區某電視台附近接人。（圖／本刊攝影組）



另一方面，本刊亦於4月10日直擊事件女主角粿粿的最新動向。當天她駕車前往台北市內湖區某電視台附近接送家人，隨後自南港、汐止交界交流道上國道北上。晚間近7點，車輛抵達基隆市安樂區附近，短暫停留後倒車離開，接著她駛入鄰近一處大型住宅社區，但僅繞行一圈便離去。隨後，粿粿再度返回內湖區多處住宅社區周邊停留，但期間皆未下車，不知是要訪友還是想看其它房子。

▲之後粿粿開車一路向北，晚上才返回內湖區，但去了多處的住宅社區。（圖／本刊攝影組）



直到晚間8點03分，一名男子自其中一處社區步出，協助她指揮停車並觀察周遭人車動態，完成後即徒步離開，未再返回社區。最終，粿粿返回住所，整體行程顯得格外低調謹慎。

▲王子在社群以貼圖方式低調回應粉絲的生日祝福。（圖／翻攝自IG）



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