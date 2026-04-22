通告費排行出爐「她墊底走心」反應全放送！他奪冠⋯潘若迪：不錄了

記者潘慧中／綜合報導

綜藝節目《11點熱吵店》近日邀請依依、海產、黃喬歆、潘若迪、趙正平和余祥銓等六位藝人，揭曉眾人的通告費排行榜。不料，全場拿最高通告費的人一公開後，場面頓時失控，敬陪末座的她也被拍下了最真實的反應。

排行榜率先揭曉第四名至第六名，分別是黃喬歆、海產、依依。此時，黃喬歆和海產都覺得自己的排名很合理。但依依得知拿最少通告費後，忍不住轉頭對海產說：「我不服！我怎麼可以比你低？！我走心了！我以後要漲價！」

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有趣的是，在揭曉前三名之前，余祥銓因為擔心得罪前輩，一直希望自己是落在第三名，結果卻是潘若迪！潘若迪得知通告費拿得比余祥銓少，立刻起身作勢離開現場，「不錄了！」

事情還沒結束，一起揭曉第二名和第一名時，趙正平看到自己輸給余祥銓後，立刻開玩笑地將身邊道具推到地板，並指著對方說「你什麼咖」，其他來賓也紛紛逼問真實原因。

對此，余祥銓澄清他單集通告費沒有拿到2萬，並揭露合約內幕，「不是現在的製作人，是前一個製作人。他之前跟我談這個節目時，他跟我說是固定的（班底），然後價錢是我現在的一半！他用騙的！然後我上三集就沒了」，氣不過的他後來決定提高價碼，但在其他節目，他的價碼沒這麼高。主持人阿Ken聽完，忍不住大笑直呼：「他把幕後真話（都說出來了）！他不想被討厭！」