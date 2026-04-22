曾敬驊自爆胖14kg「屁股變大」　尬聽朱軒洋復合吳卓源⋯暖喊：想一起拍戲

記者蕭采薇／台北報導

台北電影節今年找來人氣男星曾敬驊擔任影展大使，並邀請曾與他合作《我家的事》的導演潘客印，攜手為北影量身打造年度形象片。回憶起接獲大會邀約的當下，曾敬驊透露自己足足驚呼「啊」了將近30秒，過去參與《返校》入圍、入選非常新人與非常演員的種種回憶瞬間湧上心頭。

▲曾敬驊擔任本屆「台北電影節」影展大使。（圖／記者劉耿豪攝）



狂甩宜蘭腔！接北影大使驚訝「啊」了30秒

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這次形象片中，導演特地讓他重新穿上過往角色的經典戲服。曾敬驊坦言，從出道以來，他的聲音有了滿大的轉變。為了讓表演情緒更精準，他甚至開始苦練發音：「我不想要我的講話會有宜蘭腔的感覺，我每天都會念報紙練習咬字，因為咬字不清楚，傳達情緒也會被影響。」

▲曾敬驊和潘客印再次合作。（圖／記者劉耿豪攝）

無感網路迷因！私下愛吃老家「冷凍包子」 拍攝期間由於時間緊迫，導演潘客印搞笑搬出網路上爆紅的「身體X型」迷因來溝通，沒想到曾敬驊滿臉問號完全聽不懂。他笑認自己很少關注網路哏：「我最近都在看NBA季後賽，不然就是吃飯會看阿達介紹美食的影片。」

身為宜蘭人的他，平時也不是愛排隊打卡的美食控，反而對家裡的「愛心牌」情有獨鍾。每次回台北，他都會帶上一大堆自家早餐店的食物，他笑說：「我爸就會拿很多包子、饅頭給我，因為那個冰冷凍可以吃很久，他還會拿幫助代謝的中藥粉給我顧身體。」

▲曾敬驊和北影，今年都是28歲。（圖／記者劉耿豪攝）

濕身拍CK大片！自爆胖14公斤「屁股變大」

近期曾敬驊替內衣品牌CK拍攝了一系列性感濕身照，引發粉絲暴動。他透露因為剛結束上一部戲的拍攝，角色設定不能太壯，所以完全沒有刻意操肌。

談及這次大開眼界的拍攝體驗，他讚賞品牌崇尚真實的理念：「他們很講求自然感，就是希望你保有這個年紀該有的樣子，所以他們的模特有很瘦也有很壯的，我覺得每個人都有特色，沒有一定是要標準身材，就是你自己該有的狀態，最主要是要放輕鬆。」

▲曾敬驊自爆比起剛出道時，自己胖了14公斤。（圖／記者劉耿豪攝）

不過他也大方自嘲，出道至今沒有特別控制體重，現在已經飆升到75公斤，發現自己屁股變大了。這次在廣告裡重披舊戲服更是超有感：「我一開始拍《返校》才61公斤，這次廣告中穿上高中制服覺得有點緊，那不是肌肉，是我最近真的有點變胖。」

朱軒洋爆復合吳卓源！尷尬回應曝私下互動

巧合的是，曾敬驊的好兄弟朱軒洋同日遭週刊爆出疑似與吳卓源舊情復燃。被問及好友的感情現況，曾敬驊面露尷尬地回應：「我不知道欸。」

▲曾敬驊喊話想和朱軒洋一起合作拍戲。（圖／記者劉耿豪攝）



不過他透露，私底下與朱軒洋一直都有保持聯絡，哥倆好還會相約打《NBA 2K》遊戲。對於未來的工作規劃，他暖心向好友喊話：「我好期待能和他（朱軒洋）一起拍戲。」至於兩人先前大受歡迎的實境節目《二呆流浪記》是否有望推出第二季？曾敬驊則笑回：「可能再一段時間吧！」