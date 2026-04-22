宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

記者陳芊秀／綜合報導

藝人元元憑著32E傲人身材被封為「新宅男女神」，過去參加《綜藝玩很大》、《國光幫幫忙》等節目累積高人氣。她曾在綜藝節目中自曝驚人財運，投入股市短短半個月就進帳近100萬，甚至一度因賺太多而直呼「天啊，我真的不用工作了！」

▲宅男女神元元投資股票，半個月賺進百萬。（圖／翻攝自臉書）

元元驚呼：太好賺

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元元過去在《綜藝大熱門》分享股市投資經歷，當初因好奇心驅使，準備一筆資金投入電子股，沒想到那年碰上電子股大漲行情，讓她半個月內輕鬆賺進百萬台幣。難以置信的她笑稱：「天啊，我真的不用工作了，太好賺了吧！」她更坦承有一陣子消失在螢光幕前，真相竟是因為「賺太多錢」而不想接工作。

隨後她展現精準直覺，在電子股高點見好就收，轉戰航運股。她在每股80幾元時大膽買進20張，結果好一陣子沒有關注，沒想到一看發現賺了200萬元。身為股市新兵卻從未吃過敗仗，讓她滿臉疑惑地問：「我不知道為什麼有人會虧錢？」讓投資虧錢的藝人當場火冒三丈。

看錯顏色竟變「逢低買進」

元元的財運不僅限於台股，轉戰美股時更發生令人哭笑不得的插曲。由於台美股市漲跌顏色代表（紅綠）相反，她因看錯顏色誤打誤撞達成「逢低買進」，結果該支美股隨後狂飆，再度讓她入袋數十萬台幣，穩坐「理財小富婆」寶座。而她並非全然盲目投資，理財兩大關鍵在於「見好就收」、「設定停損點」，她也在該節目的YT頻道發文回應：「股票真的風險很大，我其實也不不完全是靠運氣～～還是要認真做功課！不對！應該說還是認真工作比較實在！」

▲元元YT留言強調不是光靠運氣，還是要勤做功課，也要認真工作。（圖／翻攝自臉書）