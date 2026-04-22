快訊／無懼小三標籤！　吳卓源「親筆信認愛」復合朱軒洋

▲吳卓源認愛朱軒洋。（圖／資料照，華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

朱軒洋與吳卓源2024年被拍到在河濱公園互動親密，但男方當時仍與交往多年的女友、網紅Cindy同居，消息曝光後引發外界譁然，輿論一度炸鍋，吳卓源更被大批網友貼上「小三」標籤，事隔一年多，兩人近日被直擊疑似「舊情復燃」，男方被拍到出入吳卓源住所，讓這段曾鬧得滿城風雨的關係，再度成為外界關注焦點，稍早吳卓源也以親筆信回應，認愛表示：「我跟小朱彼此還是互有好感。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳卓源親筆信認愛 。（圖／經紀人提供）



當時朱軒洋與吳卓源被拍到在河濱公園互動親密，但男方當時仍與交往多年的女友、網紅Cindy交往並同居，消息曝光後，吳卓源形象和事業一落千丈，事件後雙方也選擇低調，但吳卓源「越愛越勇」，今透過手寫信回應：「大家午安，今天的新聞讓所有關心我的朋友們擔心了，這次我想誠實地讓大家知道我的感受。」

她語出驚人認愛表示：「事件後我立刻調整了自己，跟身邊的人都保持距離，經歷了這段時間沉澱之後，發現我跟小朱彼此還是互有好感，也想要進一步確認彼此的感情，所以在這樣的前提下，最近我們再次有交集。I’m so sorry to everyone that I’ve hurt and affected，也很抱歉讓大家用這樣的方式看見，在此謝謝所有人的關心，Much love, J。」

吳卓源親筆信全文：

大家午安，今天的新聞讓所有關心我的朋友們擔心了，這次我想誠實的讓大家知道我的感受。 事件後我立刻調整了自己，跟身邊的人都保持距離。經歷了這段時間沉澱之後，發現我跟小朱彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情，所以在這樣的前提下，最近我們再次有交集。 I’m so sorry to everyone that I’ve hurt and affected，也很抱歉讓大家用這樣的方式看見，在此謝謝所有人的關心。 Much love, j