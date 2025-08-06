房時爀向「HYBE全體員工」發內部信！　消失3個月首發聲道歉了

記者劉宜庭／綜合報導

房時爀（又譯：房時赫）是南韓知名娛樂龍頭公司HYBE（하이브）董事長，針對近期爆出的股票不正當交易疑雲，於今（6）日上午首次公開發聲，向HYBE全體員工發送了一封內部電子郵件道歉。

信中，房時爀向HYBE所有員工表達歉意，並表示將儘快回國接受相關機關的調查，「公司以及我的名字最近頻繁出現在負面新聞中，作為創始人兼董事長，我深感責任重大，並向各位成員表達真誠的歉意。」

▲房時爀為HYBE創辦人與最大股東。（圖／翻攝自韓網）



[廣告]請繼續往下閱讀...

「過去幾個月，由於未能迅速應對各種疑雲和爭議，這段時間令我非常痛苦。在當局調查進行的情況下，我必須謹慎發言，因此不得不保持低調。」房時爀補充表示，由於即將回歸的藝人音樂製作，以及公司未來事業擴展的緊急需求，近幾年才不得不長時間留在海外，「不過，我決定暫時放下緊急的工作和商業會議，儘快回國，優先配合當局的調查程序。」

房時爀5月爆出涉嫌詐欺性不當交易，於HYBE上市前對投資人隱瞞公司上市計畫，疑似私吞約韓幣4000億元（約新台幣100億元）。警方於7月24日正式前往HYBE位於龍山區的辦公室進行搜索，震驚娛樂圈。

據韓國金融監督院調查，房時爀在2019年HYBE正式上市前，一方面向投資人謊稱公司無上市計畫，另一方面卻涉嫌與親信設立私募基金（PEF）並將股份出售給該基金，最終於公司上市後獲取龐大利益。南韓金融委員會所屬證券期貨委員會於7月16日召開會議，決議將HYBE最大股東及前任高層等人，以違反不正當交易禁令嫌疑移送檢察機關。